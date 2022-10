Schlägereien zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden

Speyer (ots) – Am Montag 17.10.2022 um 22 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei zwischen 2 Jugendlichen auf der Straße im Martin-Butzer-Weg. Die eintreffende Polizeistreife traf mehrere Personen sowie die beiden 14- und 16-jährigen Kontrahenten an, die jeweils leichte Verletzungen im Gesicht aufwiesen und eine medizinische Erstversorgung ablehnten.

Die 43-jährige Verwandte eines Beteiligten musste hingegen durch den Rettungsdienst versorgt werden, da sie angesichts der Situation eine Panikattacke erlitten hatte. Die Polizeistreife sprach dem 14-Jährigen einen Platzverweis aus und überstellte ihn seinen Erziehungsberechtigten.

Gegen 23:45 Uhr kam es im Umfeld der Berufsbildenden Schule Speyer zu einer körperlichen Auseinandersetzung des 14-Jährigen mit einem 20-Jährigen, in deren Verlauf Beide mit den Fäusten aufeinander einschlugen.

Hierbei wurde auch der Seitenspiegel eines geparkten PKW beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand.

Während der 20-Jährige nur Rötungen und Kratzer an Oberkörper und Armen davontrug, erlitt der 14-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die beiden Auseinandersetzungen stehen in Zusammenhang. Deren genauer Hintergrund ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Diebstahl aus Gastrobetrieb

Speyer (ots) – In der Zeit von Sonntag 16.10.2022 um 19 Uhr bis Montag 17.10.2022 um 10 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Roßmarktstraße und verschafften sich von hier aus Zugang zu den Büroräumen eines Gastrobetriebes, ohne Sachschaden zu verursachen. Dort entwendeten sie Bargeld in niedriger 4-stelliger Höhe.

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch/per E-Mail mitzuteilen Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.