Diebstahl von Großflächenplakaten

Schweigen-Rechtenbach/Birkenhördt (ots) – In der Nacht vom 16.10. auf den 17.10.2022, wurden in Schweigen-Rechtenbach mehrere Großflächenplakate der Bürgermeisterkandidatin der SPD gestohlen. Die Plakate waren für die Wahl des Verbandsbürgermeisters aufgestellt und mit Kabelbindern an Bauzäunen befestigt. Die Bauzäune wurden am Tatort zurückgelassen.

Ein weiterer Diebstahl von Großflächenplakaten ereignete sich im Zeitraum vom 17.09.2022 bis zum 10.10.2022 auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 427, kurz vor der Ortsgemeinde Birkenhördt. Die Plakate waren auch hier an Bauzäunen befestigt. Die Bauzäune wurden hier mitgenommen.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall an Ampelkreuzung mit leicht verletzter Person

Annweiler am Trifels (ots) – Am Dienstag 18.10.2022 gegen 09:20 Uhr, befuhr ein orangefarbener LKW die Landauer Straße in Annweiler in Richtung Stadtmitte. Ein weißer PKW befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Landauer Straße. In der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen, da beide Fahrzeugführer der Meinung waren grün zu haben.

Beim Zusammenstoß wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt und sein PKW stark beschädigt. Der LKW wurde ebenfalls beschädigt. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizei Annweiler unter 06346-964619 zu melden.

Unfallverursacher gesucht

Steinfeld (ots) – Im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht wird der Fahrer eines weißen Transporters gesucht. Der bislang noch unbekannten Fahrer des Transporters beschädigte am 17.10.22 gegen 14:30 Uhr, in der Wasgaustraße im Vorbeifahren einen geparkten Transporter mit Anhänger.

Der angerichtete Sachschaden wird 100 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Sanitätshaus

Bad Bergzabern (ots) – Über das vergangene Wochenende vom 14.10.-17.10.2022, wurde in ein Sanitätshaus in der Königstraße eingebrochen. Die bislang noch unbekannten Täter hebelten die Eingangstür zu dem Geschäft auf entwendeten Bargeld.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.