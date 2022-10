Unfall mit viel Alkohol im Blut (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol im Blut hatte eine Autofahrerin am Montag 17.10.2022, als sie am Opelkreisel einen Unfall verursachte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die 40-Jährige war kurz vor 11 Uhr in einer Kurve mit ihrem BMW X1 von der Fahrbahn abgekommen und rammte ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Anschließend verriss die Frau das Lenkrad und krachte in einen Zaun, der das Gelände einer Autofirma umgibt.

Die Unfallfahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Der BMW wurde jedoch so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Gesamtschaden: rund 18.000 Euro.

Den Polizisten fiel auf, dass die 40-Jährige einen “abwesenden” Eindruck machte. Zudem roch ihre Atemluft nach Alkohol. Ein Atemtest bescheinigte der Frau einen Alkoholpegel von 2,39 Promille.

Die 40-Jährige musste deshalb zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Eskalation verhindert

Kaiserslautern (ots) – Gerade noch rechtzeitig hat eine Polizeistreife am Montag 17.10.2022 in der Fußgängerzone die Eskalation eines Streits verhindert. Die Beamten waren im Bereich der Stiftskirche auf 4 Männer aufmerksam geworden, die lautstark einen Disput austrugen. Die Polizisten gingen dazwischen.

Nachdem sie die Personalien der Männer im Alter von 41-51 Jahren festgestellt hatten, erteilten sie dem Quartett einen Platzverweis. Zu einem strafbaren Verhalten war es nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse nicht gekommen. |erf

Vandalismus am Bahnhof Einsiedlerhof

Kaiserslautern (ots) – Am 17. Oktober 2022 wurde die Bundespolizei durch einen Mitarbeiter der DB AG darüber informiert, dass in der Abstellanlage am Bahnhof Einsiedlerhof, auf einem Autozug mehrere Mercedes Benz Fahrzeuge beschädigt wurden. Insgesamt kam es an 15 Fahrzeugen zu Beschädigungen des Lacks, der Scheiben sowie teilweise eingeschlagenen oder eingeworfenen Scheinwerfern bzw. Rückfahrlichtern.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht man davon aus, dass die bisher unbekannten Täter die Fahrzeuge durch den Bewurf mit Schottersteinen beschädigt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631/34073-0 oder bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de auf.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr durch Diebstahl von Signal- und Kommunikationskabel

Sondernheim (ots) – Auf der Bahnstrecke zwischen Schifferstadt und Germersheim, am Ortsausgang Sondernheim, wurden am Abend des 17.10.2022 durch unbekannte Täter 2 Signalkabel und ein Telekommunikationskabel von je 35 Meter Länge entwendet. Die Signalkabel steuern einerseits die Lichtzeichenanlagen sowie andererseits die Achsenzähler, welche der Gleisfreimeldung dienen.

Nach Einschätzung eines Technikers der DB AG ist ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstanden. Weiterhin kann es bis zur Behebung des Schadens zu weitreichenden Beeinträchtigungen im Betriebsauflauf der DB AG kommen. Gegen die unbekannten Täter wird nun durch die Bundespolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Schützen Sie sich als Aufkäufer von Altmetall vor kriminellen Machenschaften! – Lassen Sie sich den Auftrag zeigen.

Lassen Sie sich ein Personaldokument zeigen und notieren Sie den Namen.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Bundespolizei unter 0800/6 888 000

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Ehrlicher Finder gesucht

Kaiserslautern (ots) – Meldet sich vielleicht noch ein ehrlicher Finder? Gesucht wird eine blau gemusterte Reißverschlusstasche mit wertvollem Inhalt. Sie müsste am Montag 17.10.2022 irgendwo zwischen Newhamstraße/Davenportplatz/Hohenecker Straße/Leipziger Straße/Bännjerrück gefunden worden sein.

Wie ein 60-jähriger Mann bei der Polizei meldete, hatte er die Tasche gegen 14 Uhr auf dem Dach seines Autos abgelegt und dort vergessen, als er losfuhr. Nachdem er auf dem Bännjerrück ankam und feststellte, dass er die Tasche unterwegs verloren hatte, fuhr er dieselbe Strecke nochmal zurück, fand aber nichts.

In der Tasche befanden sich unter anderem die Geldbörse des Mannes, inklusive Kreditkarten, Personalausweis und Führerschein, sowie 2 Umschläge mit einem 4-stelligen Bargeld-Betrag. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 gern entgegen. |cri

Diebe erbeuten Ausweise und einen Bootsführerschein

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Mühlstraße an einem vermutlich unverschlossenen Wagen zu schaffen gemacht. Irgendwann zwischen Samstag, um die Mitternachtsstunde, und Montagnachmittag, 15 Uhr, öffneten Unbekannte das Fahrzeug. Das Auto parkte auf der Straße. Aus dem Innenraum griffen sich die Täter zwei Brieftaschen. Der 66-jährige Eigentümer hatte sie im Pkw liegenlassen.

Die Diebe erbeuteten Ausweise und einen Bootsführerschein. Bargeld befand sich nicht in den Portemonnaies. Die entwendeten Dokumente hat die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe nutzen gestohlene EC-Karte zum bezahlen

Kaiserslautern (ots) – In einer Kneipe im Stadtgebiet ist einem Mann der Geldbeutel gestohlen worden. Die erbeutete EC-Karte nutzten die Täter für diverse kontaktlose Bezahlungen. Wie der 54-Jährige am Montag 17.10.2022 bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er das Lokal in der Richard-Wagner-Straße in der Nacht zu Samstag besucht.

Als er gegen Morgen nach Hause gehen wollte bemerkte er, dass seine Geldbörse nicht mehr da war. Er schlief sich aber trotzdem erst noch aus, bevor er sich auf den Weg zur Polizei machte.

Weil zu diesem Zeitpunkt auf der Wache einiges los war und dem Mann die Wartezeit zu lange dauerte, verließ er das Polizeigebäude wieder, ohne Anzeige erstattet zu haben. Am Montagnachmittag meldete er den Diebstahl dann nach.

Die Sperrung der gestohlenen EC-Karte wurde dann zwar umgehend veranlasst, die Diebe hatten sie jedoch übers Wochenende schon mehrfach genutzt und an unterschiedlichen Tabakautomaten zum Bezahlen eingesetzt.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen laufen. |cri

Fenster mit Flasche eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Flasche haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag 18.10.2022 in der Slevogtstraße eine Fensterscheibe eingeworfen. Es handelt sich um ein Fenster einer Erdgeschosswohnung. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb beim Sachschaden durch die zerstörte Scheibe.

Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 4 Uhr. Zeugen denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen auffielen oder die sonstige Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel: 0631/369-2250 an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu wenden. |cri

Jugendliche mit Tabak und Marihuana erwischt

Kaiserslautern (ots) – Drei Jugendliche sind in der Nacht zu Dienstag in der Ländelstraße aufgefallen. Polizeibeamte entdeckten das Trio kurz nach Mitternacht und unterzogen die Jungs im Alter von 15 und 16 Jahren einer Kontrolle.

Alle drei hatten Tabak bei sich, einer der 15-Jährigen außerdem einen Beutel mit Marihuana-Blüten. Und darüber hinaus wurde bei ihm eine Bankkarte gefunden, die auf eine Frau aus dem Stadtgebiet ausgestellt ist. Darauf angesprochen, machte der Jugendliche keine Angaben.

Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts einer Unterschlagung ermittelt. Die Eltern der Jungen wurden verständigt und eine Vernichtung des Tabaks vereinbart. Zwei durften zu Fuß den Heimweg antreten, der dritte wurde im Streifenwagen nach Hause gebracht. |cri

Langfinger greifen zu

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Samstag 15.10.2022 während der Oktoberkerwe auf dem Messeplatz eine Frau bestohlen. Die Diebe angelten sich unbemerkt aus dem Rucksack der 34-Jährigen den Geldbeutel. Sie erbeuteten Ausweisdokumente, Führerschein, Bankkarten und Bargeld. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, wandte sie sich an die Polizei.

Die Beamten nahmen die Anzeige auf und warnen: Dort, wo sich viele Menschen aufhalten und drängen, lauern auch Diebe. Geben Sieihnen keine Chance und tragen Sie Ihre Wertsachen eng am Körper, am besten unter der Oberbekleidung. Handtaschen sollten Sie immer verschließen und mit der Verschlussseite dem Körper zugewandt tragen. Nehmen Sie immer nur das mit, was Sie wirklich brauchen.

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, lassen Sie umgehend Ihre Bankkarten unter dem Sperr-Notruf 116 116 sperren und wenden Sie sich an die Polizei. |erf

Wenn während der Fahrt der Auspuff knallt

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines VW Golf hat am Montagnachmittag in der Königstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Grund: Der junge Mann ließ mehrmals während der Fahrt den Auspuff seines Autos knallen. Die Streife folgte dem Pkw und konnte ihn in der Innenstadt stoppen und einer Kontrolle unterziehen.

Der Verdacht, dass die Auspuffanlage manipuliert sein könnte, konnte nicht ausgeräumt werden. Doch nicht nur das: Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem VW Golf die Vorderreifen völlig abgefahren waren und kein Profil mehr aufwiesen.

Die US-Militärpolizei wurde hinzugezogen und eskortierte den 22-jährigen Fahrer zur AirBase, wo der Wagen einem technischen Prüfdienst vorgeführt wird. Der junge Mann muss allerdings auch von deutscher Seite mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Autospiegel absichtlich zerstört

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Parkstraße einen Pkw mutwillig beschädigt. Am Montagnachmittag stellte die Halterin fest, dass an ihrem Skoda Octavia der Außenspiegel auf der Fahrerseite zerstört wurde. Er wurde offensichtlich abgeschlagen oder abgetreten.

Das Fahrzeug stand übers Wochenende in Höhe des Hauses Nummer 27b in einer Parkbucht in Längsaufstellung. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagnachmittag, 14.15 Uhr.

Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.

Bereits Montag 17.10.2022 kam es zu beschädigten Fahrzeugen in der Parkstraße. Ein Zusammenhang ist nicht ausgeschlossen. |cri

Selbstbedienung falsch verstanden

Kaiserslautern (ots) – Die Selbstbedienung in einem Supermarkt am Fackelrondell haben 2 Mädchen am Montag 17.10.2022 offensichtlich falsch verstanden. Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete gegen 15.45 Uhr, wie sich die beiden Kinder im Bereich der Salat-Bar aufhielten.

Sie füllten einen Becher mit frischen Früchten, verzehrten diese dann gemeinsam und legten anschließend den leeren Behälter in ein Regal. Als sie die Kasse passierten, bezahlten sie lediglich 2 Getränke, nicht aber den Früchte-Becher.

Der Hausdetektiv sprach die beiden 13-jährigen Mädchen an und verständigte ihre Eltern. Aufgrund ihres Alters sind die beiden “Diebinnen” noch nicht strafmündig. |cri

Kreis Kaiserslautern

Automarder unterwegs

Ramstein-Miesenbach/Steinwenden (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Diebstählen aus PKWs. Dabei wurden verstärkt Fahrzeuge im Ortsteil Miesenbach sowie in Steinwenden angegangen. Verschiedenste Gegenstände und Bargeld von nicht unerheblichen Wert wurden entwendet.

Teilweise konnten die Taten durch angebrachte Videotechnik aufgenommen werden. Vermutlich handelte es sich um eine weibliche junge Täterin. Sie war zur Tatzeit mit einer hellen Mütze bekleidet und führte eine Handtasche mit sich. Die Polizei Landstuhl bittet um Zeugenhinweise unter der Tel-Nr.: 06371/805-1850.|pilan-wi

Erpressung mit Sex-Videos

Weilerbach (ots) – Unbekannte haben sich unbefugt Zugriff auf das E-Mail-Konto und das Social-Media-Profil eines 60-Jährigen verschafft. Sie forderten von dem Mann 400 Euro in einer Kryptowährung. Ansonsten würden sie Videoaufzeichnungen die ihn bei sexuellen Handlungen zeigen, im Internet verbreiten.

Die Hacker behaupteten, dass sie auch das Handy des 60-Jährigen überwachen. Möglicherweise mit einer Schadsoftware haben sie sich Zugang zu den Accounts verschafft. Das Geld zahlte der Mann nicht. Er wandte sich an die Polizei, die jetzt wegen des Verdachts der Erpressung ermittelt.

Die Beamten warnen: Surfen Sie nur auf vertrauenswürdigen Seiten im Internet. Klicken Sie in Nachrichten von Unbekannten keine Links an. Im Zweifel: Finger weg. |erf