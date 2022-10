Verletztes Pferd – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Montag 17.10.2022 in der Zeit zwischen ca. 07.30 Uhr bis ca. 18.30 Uhr wurde offenbar ein Pferd, das auf einer Koppel eines Reiterhofs in Kirchheim stand, mittels eines scharfen Gegenstands im Halsbereich verletzt.

Der Eigentümer bemerkte dies am Montagabend und verständigte Tierärztin und Polizei. Der Wallach musste mit mehreren Stichen genäht werden. Aufgrund des Aussehens der Wunde sowie der Beschaffenheit der Koppel und Umzäunung ist davon auszugehen, dass diese nicht durch eine Selbstverletzung oder andere auf der Koppel stehende Pferde verursacht wurde.

Wie und wann sich ein unbekannter Täter oder eine Täterin Zugang zur Koppel verschafft hat und mit welchem Tatwerkzeug das Tier verletzt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim.

Wer in der genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Tel.: 06221/34180.

Gefahrenbremsung wegen Fußgänger – Ein Fahrgast schwer verletzt

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am vergangenen Samstag 15.10.2022 gegen 14 Uhr betrat ein bislang unbekannter Fußgänger die Gleise im Bereich der Haltestelle “Rohrbach Süd” in Richtung Heidelberg. Der jüngere Fußgänger stieß seitlich gegen die langsam in den Haltestellenbereich einfahrende Straßenbahn und wurde offensichtlich nicht verletzt.

Der 60-jährige Straßenbahnfahrer der Linie 24 leitete gleichzeitig eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch wurde zumindest ein 83-jähriger Fahrgast in der Straßenbahn zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der verletzte Mann kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Die Verletzungen sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich.

Möglicherweise wurde auch eine junge schwangere Frau in der Straßenbahn zu Boden geschleudert. Sie hatte sich vor Eintreffen der Polizei selbstständig entfernt. Ihre Personalien sind bisher noch nicht bekannt.

Der seitlich in die Straßenbahn gelaufene Fußgänger entfernte sich, ohne dass er seiner Feststellungsverpflichtung nachgekommen war. Zeugen und gegebenenfalls auch weitere Verletzte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Telefonnummer 0621/174 4111, in Verbindung zu setzen.

Rucksackdiebstähle auf der Neckarwiese

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Als sich am Montag 17.10.2022 gegen 20.00 Uhr eine junge Frau mit Freunden auf der Neckarwiese befand und sich kurz wenige Meter von ihrem abgelegten Rucksack entfernte, nutzte dies offenbar ein Dieb oder eine Diebin aus. Als die 21-Jährige das Verschwinden ihres Rucksacks bemerkte, suchte sie noch gemeinsam mit ihren Freunden die Gegend ab.

Auf einer Toilette in der Posseltstraße konnte der Rucksack samt Geldbörse wiedergefunden werden, es fehlten jedoch Wert- und persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Apple Ipad und Pencil, diverse Bankkarten und Ausweise. Gleichzeitig wurde auch ein zweiter Rucksack dort gefunden, dessen Eigentümerin sich auch bereits auf die Suche gemacht hatte. Dieser enthielt jedoch keine stehlenswerten Wertgegenstände.

Wer einen der Diebstähle beobachtet hat oder wie die Rucksäcke in der Toilette abgelegt wurden, meldet sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der neuen Rufnummer 06221/18570.

Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Mannheim/Heidelberg (ots) – Am Montag 17.10.2022 kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 656 in Fahrtrichtung Heidelberg kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim/Autobahnkreuz Heidelberg. Ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer befand sich auf der rechten Fahrspur und wollte auf die linke Fahrspur wechseln.

Hierzu betätigte er auch den Blinker nach links, blieb aber vorerst noch auf der rechten Fahrspur. Ein 30-Jähriger, der mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten angeschossen kam, erkannte den angekündigten Spurwechsel zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem Peugeot und anschließend mit der Betonleitwand.

Der Peugeot wurde nach rechts in die Leitschutzplanke abgewiesen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.