33-Jähriger betrügt mit dem Verkauf von Kochtöpfen und Messersets

Sinsheim (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 13 Uhr machte sich ein Mann auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes neuwertige Kochtopf- und Messersets an. Die angebliche Qualitätsware wurde zwar zu einem “Schnäppchenpreis” angeboten. Aber leider war die minderwertige Ware auch diesen Preis nicht wert und zielte ausschließlich daraufhin ab, die Kunden zu betrügen.

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnte der Mann noch angetroffen werden. Die Waren, mit der er seine Kundschaft betrügen wollte, wurde von den Beamten des Polizeireviers Sinsheim sichergestellt. Da der 33-jährige Täter keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine hohe Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde danach wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine Tätergruppe zu der auch der 33-Jährige zählt, in der Vergangenheit immer wieder im Bereich Sinsheim mit dem betrügerischen Verkauf von minderwertiger Ware aufgefallen sind. Woher die Ware kommt wird derzeit noch ermittelt.

Am Donnerstag wurden mehrere Personen, die sich auf dem Kundenparkplatz befanden, von dem Täter angesprochen und einige haben möglicherweise auch Waren gekauft. Die Polizei bittet, dass sich Geschädigte oder Zeugen mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefonnummer 07261 690-0 in Verbindung setzen. Dabei geht es den Ermittlern auch um den Inhalt der Verkauf- oder Kontaktgespräche. Scheuen Sie nicht, sich zu melden

55-jähriger Mann von Dach gestürzt und schwer verletzt

Spechbach (ots) – Wieso ein 55-jähriger Mann am Montag 17.10.2022 vom Dach eines Hauses in die Tiefe stürzte und sich dabei schwer verletzte, ist nach wie vor unklar. Der Mann war damit beschäftigt, Außenrollläden an Dachfenstern anzubringen, weshalb er kurzzeitig Dachziegel entfernte und auf der Lattung stand.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann kurz vor 10.30 Uhr ausgerutscht und ohne jegliche Sicherung rund 3 Stockwerke, bzw. 6-8 Meter in die Tiefe auf eine Betonplatte gestürzt sein. Es liegen keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter vor.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der 55-Jährige mit Kopf- und Thoraxverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand liegen keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Gewerbeaufsichtsamt ist verständigt.

Alkoholrausch verursacht Brand in Wohnung

Brühl (ots) – Am Montag 17.10.2022 gegen 22.00 Uhr kam es in der Heidelberger Straße in Brühl zu einem Großaufgebot an Rettungskräften. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass bei ihrem Nachbar unentwegt der Brandmelder aktiv sei. Bei einer Nachschau durch das Fenster sah sie ihren Nachbarn regungslos auf dem Bett liegen, während sich in der Wohnung dichter Rauch ausbreitete.

Der Bewohner konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Aufgrund des Rausches hatte der Bewohner sein Essen auf der Herdplatte vergessen, welches zu brennen begann.

Der 52-Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Wohnung und der Treppenflur des Hauses waren stark verraucht und wurden durch die Feuerwehr vorerst gelüftet. Der Sachschaden ist bislang unbekannt.

Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis bleibt mit Benzinmangel liegen

Dielheim/A6 (ots) – Der Montag 17.10.2022 dürfte für eine 31-jährige Autofahrerin zunächst unspektakulär verlaufen sein. Nachdem sie Ihren Ehemann zum Flughafen gefahren hatte, war sie am Nachmittag auf dem Nachhauseweg auf der A 6 in Richtung Heilbronn.

In Höhe der Gemarkung Dielheim musste sie kurz vor 13 Uhr ihren Mercedes auf dem Standstreifen abstellen, da offenbar kein Tropfen Sprit mehr im Tank war. Dem Autobahnpolizei Walldorf berichteten mehrere Anrufer, dass eine Frau auf der Fahrbahn umher lief und aufgeregt versuchte, vorbeifahrende Autos anzuhalten.

Eine Streife der Walldorfer Autobahnpolizei fuhr unverzüglich zur Pannenstelle und sicherte die Gefahrenstelle ab. Bei einer Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass die 31-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß, offenbar noch nie eine hatte.

Ihr Fahrzeug wurde anschließend zu einer nahe gelegenen, sicheren Behelfsausfahrt geschoben, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Frau wurde zur Reglung der Formalien und Abholung ihres Fahrzeuges mit zu Dienststelle genommen.

Wie lange die 31-jährige schon ohne Fahrerlaubnis Auto fährt, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern hierzu an.

Vorfahrt Missachtet – Motorradfahrer stürzt

Ketsch (ots) – Am Montag 17.10.2022 gegen 16:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Hockenheimer Straße/ Gutenbergstraße ein Unfall zwischen einer 30-jährigen VW-Fahrerin und einem 59-jährigen Motorradfahrer.

Die Fahrerin des VW Tiguan fuhr in den Kreuzungsbereich hinein und missachtete dabei die Vorfahrt des Yamaha-Fahrers. Dieser musste so stark bremsen, dass seine Reifen wegrutschten und er zu Boden stürzte. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Da der Motorradfahrer unter seinem Kraftrad lag und sein Fuß eingeklemmt war, wurde sein Motorrad von aufmerksamen Zeugen angehoben und ihm wurde aufgeholfen. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung verbrachte man ihn in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Mehrfache Einbrüche in Gartengrundstücken

Dossenheim (ots) – In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Einbrüche in verschiedene Gartengrundstücke angezeigt. Sowohl in der Goethestraße, als auch in der Edith-Stein-Straße, verschaffte sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Gartengrundstücken.

Der oder die bislang unbekannten Täter haben jeweils die Gartenhütten und Geräteschuppen auf den Grundstücken aufgebrochen. In einem Grundstück wurde eine Tauchpumpe, eine Flasche Glühwein und ein Wechseltrichter für Photovoltaikanlage im Wert von insgesamt rund 500 Euro entwendet, die anderen Gartengrundstücke wurden durchwühlt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen rund um die genannten Örtlichkeiten machten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefonnummer 06221/45690 zu melden.

Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand – Keine Verletzten

Edingen-Neckarhausen (ots) – Hoher Sachschaden entstand am späten Nachmittag gegen 16.00 Uhr beim Ausbruch eines Feuers in einem Wohngebäude in der Fichtenstraße. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Das Erdgeschoß des Gebäudes brannte jedoch völlig aus. Laut Feuerwehr entstand am Gebäude Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios

Schwetzingen (ots) – Am Montag 17.10.2022 zwischen 20-22:00 Uhr flüchtete ein bisher unbekannter Täter vom Unfallort. Dieser beschädigte auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios “Im Langen Sand” einen geparkten Mercedes-Benz. Der Täter beschädigte die vordere Stoßstange auf der Fahrerseite und hinterließ blaue Lackspuren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Täterhinweise gibt es bisher keine. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um den Parkplatz gemacht haben oder die Unfallflucht gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel: 06202/2880 zu melden.

Unfallflucht auf Parkplatz mit hohem Sachschaden

Schriesheim (ots) – Am 17.10.2022 zwischen 16:15-517:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Sportstudios im Spännigweg ein Verkehrsunfall, bei dem sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich dabei um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro zu kümmern.

Der Unfallverursacher touchierte hierbei die hintere linke Fahrerseite eines Maserati. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Weinheim unter der Tel.: 06201 1003-0 entgegengenommen.

Fahrzeugbrand – Ursache unklar

Wiesloch (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Dienstag 18.10.2022 ein Fahrzeug in der Messplatzstraße in Brand. Die Fahrerin eines Mercedes bemerkte gegen 07 Uhr, dass Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges quoll.

Sie hielt zwischen den Einmündungen “Zum Keitelberg/Münchäckerweg” und dem Kreisverkehr “Zur Tuchbleiche” an, verließ ihr Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch wurde das Fahrzeug total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Die Messplatzstraße war zw. den Einmündungen “Zum Keitelberg/Münchäckerweg” und “Zur Tuchbleiche” komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Im innerstädtischen Bereich kam es während des Frühverkehrs zu erheblichen Behinderungen. Nachdem eine Fachfirma die verschmutzte Straße gereinigt hatte, wurde der Verkehr kurz nach 12 Uhr wieder freigegeben.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ketsch (ots) – Eingebrochen wurde am Samstag 15.10.2022 zwischen 17-22 Uhr in der Gutenbergstraße. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnräumlichkeiten ein und durchsuchte diese vermutlich. Anschließend verließ der Täter die Wohnung durch die Haustür.

Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Tatzusammenhang mit einem ebenfalls am Wochenende stattgefundenen Einbruch kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Eberbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag 17.10.2022 um 10 Uhr, in der Straße “Zum Tannenkopf”. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Opel und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

Einbruch in Kellerabteile

Ladenburg (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Sonntag, 20:15 Uhr und Montag, 18:20 Uhr, in vier Kellerabteile in der Wallstadter Straße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf nicht bekannte Art und Weise Zugang zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses und entwendeten ein Rennrad.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Rennrad der Marke Cube, Modell Attain GTC Race, in der Farbe schwarz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050 zu melden.