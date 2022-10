Bergstrasse

Heppenheim: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Heppenheim (ots) – Eine Baustelle in der Gunderslachstraße geriet zwischen

Samstagmittag (15.10.) und Montagmorgen (17.10.) in das Visier Krimineller.

Die Täter transportierten eine Rüttelplatte der Marke Bomag, Typ 50/55, im Wert

von rund 8000 Euro ab. Die ungebetenen Besucher dürften hierfür ein geeignetes

Transportfahrzeug genutzt haben.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise,

insbesondere auf den Verbleib der Rüttelplatte geben kann, wird gebeten, sich

beim Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu

melden.

Heppenheim: Verkehrskontrolle der Polizei am Europaplatz/11 Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

Heppenheim (ots) – Berauschte Autofahrer hatten Beamte des Polizeipräsidiums

Südhessen am Montagnachmittag (17.10.) bei einer Verkehrskontrolle in der Zeit

zwischen 13.30 und 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße 460, am Europaplatz,

besonders im Visier.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 97 Fahrzeuge und nahmen 137 Personen

genauer unter die Lupe. Es wurden dabei insgesamt zehn Personen unter dem

Einfluss von berauschenden Mitteln bzw. unter dem Einfluss von Alkohol

festgestellt und jeweils Blutentnahmen durchgeführt. Die Drogentests reagierten

unter anderem in sieben Fällen auf vorherigen Konsum von Cannabis, einmal

zusätzlich auf Amphetamin sowie zweimal auf Kokain. Ein 58 Jahre alter

Autofahrer „pustete“ zudem rund 1,5 Promille.

Weiterhin wurden zwei Personen festgestellt, die ohne die erforderliche

Fahrerlaubnis fuhren, und eine Person, die ohne den vorgeschriebenen

Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahm. Darüber hinaus konnte eine

geringe Menge Cannabis von den Ordnungshütern sichergestellt werden. Bei allen

Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Verkehrskontrolle war Teil einer Beschulung von zwölf Beamtinnen und Beamten

durch fachkundige Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen zur Thematik

„Drogenerkennung im Straßenverkehr“.

Pfungstadt: Baustelle von Dieben heimgesucht / Beute mit Fahrzeug abtransportiert?

Pfungstadt (ots) – Eine Baustelle in der Retfordstraße ist in der Zeit zwischen

Donnerstag (13.10.) und Montag (17.10.) von Dieben heimgesucht worden. Die Täter

öffneten den Bauzaun und brachen zwei Container auf, aus denen sie zahlreiches

Werkzeug entwendeten. Aufgrund der Art und des Umfangs der Beute kann nicht

ausgeschlossen werden, dass für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Die

Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 42 ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/969-41310

werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Höchst/Bad König/Wald-Michelbach: Polizei kontrolliert Busse/Weiterfahrt wegen mangelnder Bereifung untersagt

Höchst/Bad König/Wald-Michelbach (ots) – Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der

Odenwälder Regional-Gesellschaft (OREG) bzw. Mitarbeitern des Landkreises

Bergstraße, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums

Südhessen am Freitag (14.10.) an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst, an der

Carl-Weyprecht-Schule und am Busbahnhof in Bad König sowie am Schulzentrum in

Wald-Michelbach insgesamt 17 Omnibusse und deren Fahrerinnen und Fahrer.

Nahezu alle Busse befanden sich in einem technisch sehr guten Zustand. Am

Busbahnhof in Bad König musste allerdings einem Busfahrer wegen drei

mangelhafter Reifen die Weiterfahrt an Ort und Stelle von der Polizei untersagt

werden. Es wurde Anzeige erstattet und die unmittelbare Mängelbehebung

angeordnet. In einigen Fällen hatten die Busfahrer vorgeschriebene

Ausrüstungsgegenstände, wie Warnleuchten, nicht dabei oder die Leuchten waren

defekt. Auch mitzuführende Dokumente konnten den Kontrolleuren teils nicht

vorgelegt werden.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen an.

Darmstadt

Darmstadt: Taschendieb kommt nicht weit / Bestohlene und Polizei lokalisieren entwendetes Handy

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Taschendiebstahls wird sich ein 42

Jahre alter Mann aus Darmstadt zukünftig verantworten müssen. Zusammen mit der

Polizei war eine 27-jährige Darmstädterin dem Tatverdächtigen auf die Spur

gekommen, nachdem ihr wenige Stunden zuvor, am Montagabend (17.10.), beim

Aussteigen aus einem Bus am Luisenplatz das Handy aus der Tasche gestohlen

wurde. Mithilfe der Ortungsfunktion ihres Smartphones konnte das Diebesgut rasch

lokalisiert und der Tatverdächtige angetroffen werden. Dieser übergab das

gesuchte Handy den Beamtinnen und Beamten. Die weiteren Ermittlungen zu den

Hintergründen hat das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo übernommen.

Darmstadt-Nord: Fenster von Schulgebäude eingetreten / Polizei ermittelt wegen Verdacht des versuchten Einbruchs

Darmstadt (ots) – Noch unbekannte Täter hatten am vergangenen Wochenende in der

Vogelsbergstraße nichts Gutes im Sinn, als sie zwischen Freitag (14.10.) und

Montag (17.10.) ein Schulgebäude heimsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen

traten die Täter zwei Fenster der Turnhalle ein und nutzen dabei Mülltonnen als

Einstiegshilfen. Ob sie in dem Gebäude fündig wurden, ist Gegenstand der

andauernden Ermittlungen. Möglicherweise konnte ihr kriminelles Vorgehen

beobachtet werden? Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Nord: Seitenscheibe eingeschlagen / Elektronik und Navi gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf die Bordelektronik und den Airbag eines Mercedes hatten es

Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntagabend (16.10.) und Montagmittag (17.10.)

im Wedekindweg abgesehen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des geparkten

Autos ein und bauten die begehrte Beute aus. Der dabei verursachte Schaden

beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2000 Euro. Die Kripo in

Darmstadt (Kommissariat 21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, denen in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden

gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden. Unter der Rufnummer

06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt: Hochwertige Kameraausrüstung aus Kofferraum gestohlen / Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor!

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (16.10.) und Montagabend (17.10.)

haben sich Kriminelle in der Liebfrauenstraße gewaltsam Zugang zu einem

geparkten schwarzen Opel Corsa verschafft und aus dem Kofferraum eine

hochwertige Kameraausstattung im Wert mehrerer Tausend Euro entwendet.

Wie die Täter schlussendlich in das Auto gelangten, ist Gegenstand der

Ermittlungen, mit denen die Darmstädter Kripo (K21/22) betraut ist. Die

Beamtinnen und Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und suchen Zeugen mit

Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute (Rufnummer 06151/9690).

Zudem nehmen die Ordnungshüter den aktuellen Fall zum Anlass und geben zu

bedenken: Ein Auto ist kein Tresor! Oft reichen den Kriminellen wenige Minuten

aus, sich Zugang zum Fahrzeugraum zu verschaffen. Weder der Fußraum noch der

Kofferraum sind geeignete Verstecke und bieten keinen ausreichenden Schutz vor

Diebstahl. Im besten Fall lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Waldhütte auf Minigolfanlage im Fokus Krimineller

Weiterstadt (ots) – Die Waldhütte auf dem Gelände einer Minigolfanlage im

Büttelborner Weg geriet in der Zeit zwischen Sonntag (16.10.) und Montag

(17.10.) in den Fokus Krimineller. Mit einem noch unbekannten Werkzeug

versuchten die Täter offenbar in die Räume zu gelangen und beschädigten dabei

ein Fenster. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 800 Euro.

Das Kommissariat 42 des 3.Polizeireviers ermittelt und hat ein Verfahren

eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41310

entgegengenommen.

Reinheim: 16-Jährige unsittlich berührt / Polizei ermittelt / Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots) – Ein 16-jähriges Mädchen ist auf ihren Heimweg am Montagabend

(17.10.) in der Darmstädter Straße von einem noch unbekannten Mann sexuell

belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen sprach der Täter die junge Frau

gegen 23.30 Uhr in Höhe einer Bäckerei unvermittelt an, gab vor die Uhrzeit

wissen zu wollen und fasste der Reinheimerin dabei plötzlich mehrmals an den Po.

Als die 16-Jährige sich lautstark wehrte flüchtete der Mann in unbekannte

Richtung. Er wurde auf ein Alter von etwa 30 bis 40 Jahren geschätzt. Seine

Statur wurde als „dick“ beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze

Kappe, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet

und sucht Augenzeugen des Vorfalls beziehungsweise Zeugen, die Hinweise zur

Identität des Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen

die Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Babenhausen/ Sickenhofen: Kriminelle haben es auf Baucontainer abgesehen

Babenhausen (ots) – Auf zwei Baucontainer in Babenhausen hatten es offenbar noch

unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen abgesehen.

„An der Stadtmauer“ brachen die Kriminellen in der Zeit zwischen Donnerstag

(13.10.) und Montag (17.10.) in einen Bauwagen ein und entwendeten Werkzeug in

noch nicht bekanntem Umfang. Im Ortsteil Sickenhofen machten sich die Diebe am

frühe Montagmorgen (17.10.) an dem Vorhängeschloss eines Containers zu schaffen.

Hier wird die Tatzeit gegen 2 Uhr eingegrenzt. Zeugen hatten in diesem

Zusammenhang einen verdächtigen Transporter beobachten können. Aus noch nicht

bekannten Gründen ließen die Täter in diesem Fall von ihrem weiteren Vorgehen

ab. Möglicherweise wurden sie gestört. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft

sich auf rund 100 Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in beiden

Fällen und nimmt weiterführende Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06071/96560 entgegen.

Groß-Bieberau: Versuchter Einbruch in Arztpraxis / Hebelversuche verursachen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro

Groß-Bieberau (ots) – Die Spuren mehrmaliger Hebelversuche an der Tür einer

Arztpraxis in der Marktstraße sind am Montagmorgen (17.10.) entdeckt und die

Polizei verständigt worden. Nach ersten Ermittlungen reicht der Tatzeitraum bis

zum Freitagnachmittag (14.10.) gegen 16 Uhr zurück. Der von den noch unbekannten

Tätern verursachte Schaden beläuft sich aktuell auf mehrere Hundert Euro. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

3 Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Pfungstadt / A67 (ots) – Am Montag, den 17.10.2022, ereignete sich gegen 23:11

Uhr auf der Bundesautobahn 67, zwischen dem Darmstädter Kreuz und der

Anschlussstelle Pfungstadt ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der

30-jährige Pkw-Fahrer (Däne) war gerade dabei einen LKW zu überholen, als sich

ein 36-jähriger Gernsheimer mit hoher Geschwindigkeit näherte und dem

Überholenden ungebremst ins Heck fuhr. Der Verursacher stand unter dem Einfluss

von Alkohol, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Alle Insassen

der beiden Fahrzeuge, insgesamt 3 Personen, wurden mit teils schweren

Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von 65.000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. Die BAB 67

war aufgrund der Bergungsarbeiten für drei Stunden teil- und für eine Stunde

vollgesperrt. Der Führerschein des Verursachers wurde vor Ort sichergestellt.

Gross-Gerau

Raunheim: Scheibe eingeschlagen und Navi erbeutet/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Auf einen Transporter der Marke Mercedes, der in der Egerländer Straße abgestellt war, hatten es bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag (15.10.) und Dienstagmorgen (18.10.) abgesehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein, bauten im Anschluss das Navigationsgerät aus und entwendeten zudem eine Dashcam sowie eine Sporttasche. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf rund 1000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

Gefährliches Überholmanöver durch Taxifahrer

Am Di. 18.10.22 gg. 06:30 befuhr eine 54jährige Crumstädterin die K158 aus Richtung Crumstadt kommend in Fahrtrichtung Stockstadt. Hinter der Dame fuhr noch ein weiterer Pkw. Kurz vor einer Rechtskurve habe ein Taxi der Marke VW, welches hinter den beiden Pkw fuhr, ausgeschert und die beiden Pkw überholt. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw habe das Taxi unmittelbar vor der 54jährigen eingeschert, so daß diese abbremsen mußte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Crumstädterin folgte dem Taxi bis es schließlich auf der Linksabbiegerspur der McDonalds-Kreuzung in Richtung Erfelden aufgrund roter Ampelphase zum Stehen kam. Die Dame stieg aus und klopfte ans Fenster der Fahrerseite als die Ampel auf Grün umschaltete und das Taxi nach links in Richtung Erfelden abbog.

Zeugen, die den SV beobachtet haben und Hinweise geben können, die zur Ermittlung des Taxifahrers führen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau: Vandalismus in Volkshochschule/Mehrere tausend Euro Schaden

In der Zeit zwischen Samstagmittag (15.10.) und Montagmorgen (17.10.) gerieten die Räume der Kreisvolkshochschule in der Hauptstraße in das Visier von Vandalen.

Die Unbekannten hebelten die Haupteingangstür auf und verschafften sich so Zugang. Im Gebäude wurden mehrere Türen beschädigt, Kabel von diversen Elektrogeräten durchtrennt und Feuerlöschspray in den Büroräumen verteilt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Räume der Kreisvolkshochschule wurden in diesem Jahr zuvor bereits zweimal auf ähnliche Art und Weise beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Odenwaldkreis

Höchst/Brensbach: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Gleich zweimal stoppten Beamte der Polizeistation Höchst am Montag (17.10.) offensichtlich berauschte Autofahrer. Gegen 8.30 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter einen 43 Jahre alten Autofahrer in der Erbacher Straße in Höchst. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogentest reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Gegen 16.50 Uhr stoppte die Polizei zudem in der Wersauer Straße in Brensbach einen 55 Jahre alten Autofahrer. Auch bei ihm zeigten sich Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum. Beide Autofahrer wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.