Solms: Falscher Microsoftmitarbeiter macht Kasse –

Die Angst vor Datenverlust machte sich ein Betrüger in Solms zunutze. Am Samstag klingelte in einem Haushalt in Burgsolms das Telefon. Der Anruf kam aus Griechenland, mit der Ländervorwahl 030. Der Unbekannte gab sich als IT-Experte der Firma Microsoft aus und erklärte, dass der PC gehackt worden sei. Durch den virenverseuchten Rechner drohe nun der Diebstahl sensibelster Kontodaten, so der Anrufer. Der angebliche Computerspezialist von „Microsoft“ bot an, das Problem per Fernwartung zu lösen und den Rechner gegen weitere Cyber-Angriffe zu schützen. Die Angerufene willigte ein und ermöglichte dem Betrüger über eine Fernwartungssoftware uneingeschränkten Zugang zu ihrem Rechner und damit zu den dort gespeicherten Daten, wie Kennwörter von E-Mail-Konten und Zugängen zum Onlinebanking oder zu Onlinehändlern. Während er mutmaßlich den Rechner im Hintergrund von den Viren befreite, schaltete der Anrufer zeitweise verschiedenste Fehlermeldungen und Warnungen auf den Bildschirm, die dem Opfer das Ausmaß des Cyber-Angriffes verdeutlichen sollten. Der Betrüger brachte die Solmserin dazu, knapp 2.500 Euro per Onlinebanking auf ein Konto zu überweisen, angeblich um die Hacker in eine Falle zu locken. Zudem übermittelte sie ihm ihre Kreditkartendaten sowie weitere persönliche Daten. Hiernach kam es zu zwei Belastungen ihres Kreditkartenkontos von insgesamt 1.000 Euro.

Die Polizei empfiehlt misstrauisch zu sein, wenn ohne erkennbaren Anlass ein Anrufer dazu auffordert, den Zugriff auf seinen eigenen Computer zu gestatten oder nach Zugangsdaten von Onlinekonten oder Onlineshops fragt. Dabei ist es egal, ob es sich um einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft oder eine andere beliebige Person handelt.

Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon preis und suchen Sie keine dubiosen Internetseiten zur Installation unbekannter Programme auf. Sollten Sie trotzdem in diesem Zusammenhang einmal angerufen werden, legen sie einfach auf!

Haiger: Mähroboter gestohlen –

Vergangene Woche schlugen Diebe im Hickenweg zu. In der Nacht von Montag (10.10.2022) auf Dienstag (11.10.2022) griffen sich die Täter vom Areal der Stadthalle einen Mähroboter der Marke Husqvarna. Der rund 4.000 Euro teure Mäher hat die Bezeichnung „Automower AM 450X“. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mähroboters nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Unfallflucht vorm Schlosshotel –

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem auf einem der Parkplätze vor dem Schlosshotel abgestellten BMW zurückließ. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Flüchtige gegen die vordere Stoßstange und den vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite des weißen X1. Zeugen, die den Parkplatzrempler im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 09.30 Uhr beobachteten oder Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Kennzeichen verschwunden –

In der Sportparkstraße ließen Unbekannte die Kennzeichen eines Skodas mitgehen. Der schwarze Octavia parkte im Zeitraum von Freitagnachmittag (14.10.2022), gegen 17.00 Uhr und Montagmorgen (17.10.2022), gegen 06.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 9 auf einem Firmengrundstück. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Nummernschilder (WZ-MH 116) machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.