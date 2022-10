Neustadt – Ertappte Einbrecher flüchteten

Am Montagabend (17. Oktober) gegen 22.15 Uhr, flüchteten zwei Männer nach einem Einbruch in einen Wohnwagen. Der Besitzer hatte die Männer in flagranti erwischt.

Der betroffene Wohnwagen stand in der Straße „Neue Gartenstraße“ auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus des Besitzers. Der bemerkte gegen 22.15 Uhr Lichtschein in seinem Wohnanhänger, ging hin und überraschte zwei Männer. Er nahm geistesgegenwärtig einem der beiden das als Taschenlampe benutzte Handy ab und forderte beide auf, den Wohnwagen zu verlassen. Kaum draußen, rannten die Männer Richtung Nellenburgstraße davon. An dem Wohnwagen entstand durch den Einstieg ein Sachschaden. Die Polizei erhofft sich durch das sichergestellte Handy und durch die Personenbeschreibung Hinweise auf die beiden Täter. Es handelte sich um zwei schlanke, zwischen 20 und 25 Jahre alte Männer mutmaßlich nordafrikanischer Herkunft. Einer war etwa 1,75, der andere ca. 1,85 Meter groß. Der Größere trug eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Weitere Details dazu gibt es derzeit nicht. Wem sind am Montagabend die beiden Männer noch aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Hinweise zur Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einbruch scheitert an Sicherheitsfenstern

In der Nacht zum Dienstag, 18. Oktober, scheiterte in der Bahnhofstraße der Einbruch in Geschäftsräume mutmaßlich an den Sicherheitsfenstern. Die Hebelspuren an dem Fenster verursachten zwar einen vermutlich vierstelligen Schaden, das Fenster widerstand jedoch und blieb für den oder die Täter geschlossen. Der Einbruchsversuch war auf der Rückseite des Hauses. Wem sind insbesondere zwischen 20 und 07.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße aufgefallen? Wer hat ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Kirchhain/Buchenau – Polizeikontrollen

Die Polizei stellte von Montag auf Dienstag, 18. Oktober, Betäubungsmittel sicher, nahm drei Jugendliche vorübergehend fest und musste erneut drei Blutproben veranlassen, weil Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen.

Der gemeldete Geruch von Marihuana lieferte am Montag, gegen 17.30 Uhr, am Richtsberg den Grund für die Kontrolle von drei polizeibekannten Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren. Insgesamt stellte die Polizei etwas mehr als 30 Gramm Marihuana in verkaufsfertig verpackten Einheiten, Bargeld und weitere Utensilien, die den Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln begründen sicher. Die nach dem Ergebnis der Kontrolle durch das Amtsgericht Marburg angeordneten Wohnungsdurchsuchungen führten zur Sicherstellung von weiteren ebenfalls bereits zum Verkauf verpackten Betäubungsmitteln. Die Entlassung aller drei Jugendlichen durch Übergabe an die Erziehungsberechtigten erfolgte erst nach dem Ende aller notwendigen Maßnahmen.

Um kurz nach 18 Uhr überprüfte die Polizei in der Siemensstraße einen Motorroller. Der Drogentest des 36 Jahre alten Fahrers reagierte auf THC.

In Kirchhain endete die Autofahrt eines 47 Jahre alten Mannes um 23.15 Uhr, weil sein Drogentest einen Einfluss von Amphetaminen zeigte.

Ebenfalls auf Amphetamine reagierte der Test eines 33 Jahre alten Autofahrers bei der Kontrolle in Buchenau in der Nacht zum Dienstag, gegen 05.25 Uhr. Die Polizei stellte bei dem Mann zusätzlich noch Pulver sicher, bei dem es sich mutmaßlich um Amphetamin handelt. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Marburg – Seat Leon verkratzt

Nach dem Verkratzen der Beifahrerseite ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. An dem Auto waren zwei tiefe Kratzer, die sich über die gesamte rechte Seite zogen. Der betroffene schwarze Seat Leon parkte zur Tatzeit zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Sonntag, 16. Oktober am Fahrbahnrand in der Mörikestraße. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach – Unfallflucht – Alkotest des Tatverdächtigen zeigte 3,38 Promille

Die Polizei fand gut zwei Stunden nach der Unfallzeit den mutmaßlichen Fahrer. Der Alkotest des Tatverdächtigen zeigte 3,38 Promille. Der Mann hat derzeit keinen Führerschein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin zwei Blutentnahmen an.

Der Verkehrsunfall war am Montag, 17. Oktober, gegen 18 Uhr, in einem Breidenbacher Ortsteil. Der 46 Jahre Mann stieß mit seinem Auto an der Einfahrt eines Grundstücks gegen eine Steinmauer und verließ dann die Unfallstelle. Durch die Kollision entstand an dem Auto ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Schaden an der Mauer steht noch nicht fest. Der Tatverdächtige war nach dem Antreffen augenscheinlich nicht verletzt.