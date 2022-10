Lich: Einbruch beim Schützenverein

Ein Schützenverein in der Kolnhäuser Straße geriet zwischen 12.00 Uhr am Sonntag und 17.45 Uhr am Montag in den Fokus von Einbrechern. Sie traten einen Wildzaun nieder, brachen in das Vereinsheim ein und hebelten im Gebäude eine Tür auf. Anschießend ließen sie Bargeld mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-655e entgegen.

Gießen: Einbruch in Unterrichtscontainer

Auf einem Schulgelände in der Carl-Franz-Straße brachen Unbekannte zwischen 13.00 Uhr am Freitag (14. Oktober) und 09.35 Uhr am Montag (17. Oktober) ein. Zunächst versuchten sie die Tür eines Unterrichtscontainers aufzuhebeln. Nachdem dies scheiterte, machten sie sich an der nächsten Tür zu schaffen. Anschließend flüchteten sie offenbar ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Rabenau: Stahlplatten von Baustelle gestohlen

Auf zwei Stahlplatten im Wert von etwa 1.500 Euro hatten es Diebe an einer Baustelle im Rainhardshainer Weg in Geilshausen abgesehen. Zwischen 19.00 Uhr am Samstag (15. Oktober) und 08.00 Uhr am Montag entwendete sie die etwa 1.600 Kilogramm schweren Platten von der Baustelle, die in der Nähe eines Feldweges liegt. Hinweise zu den Dieben, den Stahlplatten oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Reiskirchen: Benzin entwendet

Auf dem Pendlerparktplatz an der B49/A5 schlugen Dieseldiebe zu. Zwischen 19.30 Uhr am Sonntag (16. Oktober) und 06.40 Uhr am Montag (17. Oktober) bohrten die Unbekannten ein Loch in den Tank eines braunen Ford und entwendeten daraus mehrere Liter Diesel. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Spielabbruch nach Auseinandersetzung

Während eines Fußballspiels in der Grünberger Straße kam es am Samstag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 17.40 Uhr meldete ein Zeuge eine größere Schlägerei bei dem Kreisklassenspiel. Mehrere Streifenwagen rückten an. Den ersten Ermittlungen zufolge gerieten offenbar mehrere Personen auf dem Sportplatz nach einem Foulspiel in einen Streit. In dessen Verlauf schlugen und traten sich die Kontrahenten. Der Schiedsrichter brach die Partie ab. Dabei erlitten mindesten sechs Männer leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: 11-jähriges Mädchen angesprochen

Im Leimenkauter Weg sprach am Donnerstag der vergangenen Woche (13. Oktober) zwei unbekannte Männer ein 11-jähriges Mädchen an. Gegen 18.00 Uhr war das Kind dort unterwegs, als der Fahrer eines weißen Kleinbusses und der Beifahrer ihr anboten, sie mitzunehmen. Das Mädchen lief daraufhin weg. Beschreibung der Verdächtigen: Die Männer sind etwa 30 Jahre alt und schlank. Hinweise zu den Verdächtigen oder zu dem weißen Kleinbus nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

A480/Buseck: Unfall bei Überholvorgang

Am Montag (17.Oktober) gegen 17.15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus Wetzlar in einem VW die die Bundesautobahn 480 in Richtung Wettenberg und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Als sich der VW-Fahrer neben dem Unbekannten befand, wechselte dieser auf die linke Fahrspur. Der 29-Jährige wich nach links aus und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Mercedes Kleinbus. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Fernwald: Radfahrer angefahren

Ein 47-jähriger Radfahrer befuhr am Montag (17.Oktober) gegen 17.20 Uhr von Fernwald-Annerod kommend die Straße „An der Kirche“. Im Kreuzungsbereich kam der Radler ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden am Fahrrad in bislang unbekannter Höhe. Glücklicherweise verletzte sich der 47-Jährige nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

2000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Renault nach einer Unfallflucht von Montag (17.Oktober) in einem Parkhaus in der Straße „Reichensand“. Zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr touchierte ein Unbekannter den blauen Megane auf der hinteren, linken Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter tel. 0641/7006-3755.

A45/Linden: Von der Fahrbahn abgekommen

Montagabend (17.Oktober) gegen 20.15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger in einem Hyundai die Bundesautobahn 45 aus Richtung Hanau kommend in Richtung Gießen. Dabei kam der Hyundai-Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Offenbar stand der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zwecks Blutprobenentnahme wurde er mit auf die Wache genommen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.