Lauterbach. Auf die Pressemitteilung vom 12.10.2022 wird verwiesen. Bei der am gestrigen Montag erfolgten Obduktion haben sein keine Anhaltspunkte auf Fremdverschulden ergeben, sodass das Explosionsgeschehen ursächlich für den Tod des Mannes sein dürfte. Eine zweifelsfreie Identifizierung des Mannes konnte im Rahmen der Obduktion jedoch nicht erfolgen. Daher wurde ein DNA-Abgleich veranlasst, mit dessen Ergebnis voraussichtlich erst im Laufe der nächsten Woche zu rechnen sein wird.

Lauterbach. Bei den Abtragearbeiten und Brandursachenermittlungen an der einsturzgefährdeten Doppelhaushälfte – die am heutigen Mittwoch (12.10.) stattgefunden haben – konnte im Keller eine tote Person aufgefunden und gegen frühen Nachmittag geborgen werden.

Die Identität der Person steht jedoch aktuell noch nicht fest. Hierzu und zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Gießen eine Obduktion angeordnet. Diese wird voraussichtlich Anfang nächster Woche stattfinden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Gießen und Kriminalpolizei Alsfeld dauern weiterhin an.

11-jähriges Mädchen bei Auffahrunfall auf der BAB 4 tödlich verletzt

BAB4. Am Dienstag (18.10.) kam es auf der BAB 4 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand staute sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn zwischen den AS Friedewald und Bad Hersfeld, in dessen Folge ein 61-jähriger Mann seinen Sattelzug mit Anhänger am Stauende bis zum Stillstand abbremste. Von hinten näherte sich ein 50-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus Erfurt mit seinen beiden Töchtern im Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Aus bislang unbekannter Ursache erkannte der Mann den stehenden Sattelzug zu spät und stieß beim Ausweichen nach links an die hintere, rechte Ecke des Aufliegers. Bei dem Zusammenstoß wurde das Dach des Skoda abgerissen.

Der vor Ort befindliche Notarzt konnte nur noch den Tod der 11-jährigen Beifahrerin feststellen. Die 16-jährige Tochter auf dem Rücksitz hinter dem Fahrer sowie der Fahrer selbst wurden vor Ort durch den Notfallseelsorger betreut und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert.

Während der Bergungsarbeiten sowie der Arbeit des von der Staatsanwaltschaft zur Klärung der genauen Unfallursache beauftragten Gutachters vor Ort blieb die Richtungsfahrbahn für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt.

Farbschmierereien

Fulda. Am Donnerstag (13.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Plakat im Bereich einer Zufahrt zu einem Einkaufszentrum in der Keltenstraße mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (14.10.) und Montagmorgen (17.10.) in ein Firmengebäude in der Frankfurter Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen einen Laptop und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der Keltenstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (14.10.) und Montagmorgen (17.10.) das amtliche Kennzeichen FD – XL 248 von einem Fiat Doblo. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel gestohlen

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (17.10.) stahlen Unbekannte in der Straße „An der Liede“ im Stadtteil Horas einen Außenspiegel eines schwarzen Mercedes Benz. Das Auto, an dem circa 150 Euro Sachschaden entstand, parkte am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtaschenraub

Fulda. Am Montagmittag (17.10.), gegen 12 Uhr, kam es in der Schillerstraße zu einem Handtaschenraub. Nach derzeitigen Erkenntnissen verfolgte ein unbekannter Täter eine 66-jährige Frau aus Fulda und versuchte ihr kurze Zeit später von hinten ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche fest, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Riemen der Tasche riss, sodass der Räuber die Tasche an sich nehmen konnte und im Anschluss die Flucht ergriff. Die Frau beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 170 cm groß, etwa 18 bis 25 Jahre alt, auffallend dunkle Augen, sehr dünne Statur, Glatze, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Dachrinne

Fulda. Am Freitagmorgen (14.10.) wurde im Bereich des Friedhofs in der Josef-Nüdling-Straße festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, die Dachrinne der Leichenhalle zu stehlen. An der Rinne entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht mit zweistündiger Vollsperrung auf der A7 – Hinweise erbeten

Kirchheim (ots)

Am Dienstag (18.10.), gegen 2.25 Uhr, ereignete sich auf der A 7 zwischen dem Autobahndreieck Hattenbach und der Anschlussstelle Kirchheim eine Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Lkw-Anhängergespanns und eines flüchtigen Pkw.

Der 41-jährige polnische Fahrzeugführer des Lkw-Anhängergespanns befuhr den rechten Fahrstreifen der dreispurigen A 7 in nördliche Fahrtrichtung. In Höhe des Baustellenabschnitts „Kirchheimer Dreieck“ beabsichtigte nach derzeitigen Erkenntnissen ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender Pkw das Lkw-Anhängergespann zu überholen. Dabei geriet der Pkw-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen immer weiter nach rechts auf den Fahrstreifen des Lkw-Fahrers. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, wich der 41-Jährige aus. Dabei kam das Fahrzeuggespann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Schutzplanke auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden rund 20 Felder Schutzplanke zerstört und der rechte Fahrzeugtank der Zugmaschine aufgerissen. Dieser entleerte sich im weiteren Verlauf über eine Länge von circa 150 Metern auf dem ersten Fahrstreifen. Das Lkw-Gespann kam nicht mehr fahrbereit zum Erliegen.

Zwischen dem unfallverursachenden Pkw und dem Lkw-Anhängergespann kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu keiner Kollision. Der Fahrzeugführende des Pkw entfernte sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach dem Unfallgeschehen musste die A 7 an der Unfallstelle, aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten, für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Niederaula sowie die Autobahnmeisterei Hönebach waren zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der gesamten Fahrbahn im Einsatz. Gegen 4.30 Uhr konnte zunächst der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Die Reinigungsarbeiten aufgrund des ausgetretenen Dieselkraftstoffs wurden mittels Spezialmaschine durchgeführt. Gegen 9 Uhr wurde die Fahrbahn vollständig freigegeben. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 41.000 Euro.

In diesem Zusammenhang werden Verkehrsteilnehmer, welche sich zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens im betreffenden Streckenabschnitt der Bundesautobahn 7 zwischen dem Autobahndreieck Hattenbach und der Anschlussstelle Kirchheim befunden haben und Angaben zum Unfallhergang oder flüchtigen Pkw machen können, gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/50880 oder an jeden andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag, (16.10.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.500 Euro. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr in Fulda die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzte hierzu den linken von zwei Fahrspuren in eine Richtung. Kurz vor der Abfahrt zur Leipziger Straße verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links auf die Fahrbahnmarkierung und kam ins Schleudern. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall beim Einscheren

Bebra. Am Sonntag (16.10.), gegen 13.50 Uhr, befuhren ein BMW-Fahrer aus Breitscheid und die Fahrerin eines Mini Cooper aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Bebra-Rautenhausen kommend in Richtung Bebra. Kurz nach der Ausfahrt Rautenhausen befindet sich die 2+1 Spur, welche anschließend auf eine Fahrspur reduziert wird. Die beiden Verkehrsteilnehmer überholten am Ende der zweistreifigen Strecke hintereinander ein Fahrzeug. Der Fahrer aus Breitscheid scherte anschließend auf den rechten Fahrstreifen ein und bremste geringfügig ab. Auch die Pkw-Fahrerin scherte wieder auf den rechten Fahrstreifen ein und fuhr auf das Heck des BMW auf. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. In der Zeit von Sonntagabend (16.10.), 21.15 Uhr, bis Montagabend (17.10.), 23 Uhr, parkte ein Opel Astra, grau, auf dem Parkplatz eines Schulungszentrums in der Straße „Am Alten Feld“. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug an der Karosserie beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Zusammenstoß

Alheim-Baumbach. Am Montagnachmittag (17.10.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fiat die Braacher Straße und wollte in Richtung Niederellenbacher Straße fahren. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Nentershausen befuhr die Straße „Zum Bahnhof“ und wollte geradeaus in die Sterkelshäuser Straße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt circa 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen

Grebenhain. Am Samstag (15.10.), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Grebenhain mit seinem Mazda die L 3168 aus Grebenhain kommend in Richtung Ilbeshausen. In einer Linkskurve rutschte das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn weg, überschlug sich mehrmals und kam im linken Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Fenster beschädigt

Bad Hersfeld. Das Fenster einer Turnhalle in der Dreherstraße im Stadtteil Hohe Luft wurde durch unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (14.10.) und Montagmorgen (17.10.) vermutlich mittels Stein beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Firmengelände

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstagmittag (15.10.) und Montagmorgen (17.10.) über den rückwärtigen Bereich in der Hünfelder Straße im Stadtteil Hohe Luft auf ein Firmengelände. Dort demontierten sie von vier Pkw die Reifen samt Felgen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bauwagen aufgehebelt

Bebra. Indem sie das Zugangstor aufdrückten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag (08.10.) und Montag (17.10.) unerlaubt Zutritt zum Gelände einer Hundeschule in der Straße „Rasenweg“. Auf dem Gelände hebelten sie einen dort befindlichen Bauwagen auf. In der gleichen Straße durchwühlten ebenfalls Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (16.10.) und Montagmorgen (17.10.) die Küchenzeile einer aufgebrochenen Gartenlaube. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde in beiden Fällen nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Breitenbach am Herzberg. Unbekannte entwendeten zwischen Montagmittag (17.10.) und Dienstagmorgen(18.10.) etwa 500 Liter Diesel im Wert von circa 1.000 Euro aus dem Tank einer Sattelzugmaschine des Herstellers „Scania“. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der B 62 zwischen Gehau und Breitenbach am Herzberg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall in der Magdeburger Straße – Eine Person leicht verletzt

Am Montagabend (17.10.), gegen 22.20 Uhr, kam es in der Magdeburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der 21-jährige Fahrer eines weißen Opel Astra fuhr mit seinem Fahrzeug aus Fulda kommend in Richtung Petersberg. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus Fulda aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Nach dem Aufprall kam der Opel Astra auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der Fuldaer zum Unfallzeitpunkt unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dazu musste der 21-Jährige vorübergehend von mehreren Beamtinnen und Beamten festgenommen werden. Hierbei bedrohte und beleidigte der Fahrer die Einsatzkräfte und leistete erheblichen Widerstand, wodurch eine Beamtin und ein Beamter leicht verletzt wurden.

Der 21-jährige Fuldaer muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss, Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Er wurde am Dienstagmorgen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Ergebnis der Blutentnahme steht derzeit noch aus.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro.