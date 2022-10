Main-Taunus: Die Polizei-News

In Schule eingebrochen,

Hattersheim, Schulstraße, 14.10.2022 15:30 Uhr bis 17.10.2022 07:00 Uhr, (mas) Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Schule in Hattersheim ein und entwendeten einen Tresor. Die noch unbekannten Täter begaben sich zwischen Freitagnachmittag und Montag auf die rückwärtige Seite der Schule. Im Bereich des Sekretariats zerstörten diese eine Fensterscheibe bevor sie im Gebäude eine weitere Zugangstür ebenfalls gewaltsam öffneten. Hier konnten die Täter mittels mitgeführtem Werkzeug den Tresor aus seiner Verankerung schneiden und samt Inhalt stehlen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise auf die Täter oder das mutmaßliche Fluchtfahrzeug nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06190 20790 entgegen.

Fahrradfahrerin schwer verletzt,

Hofheim am Taunus, Langenhainer Straße, 17.10.2022, 15:23 Uhr, (mas) Eine 62- jährige Fahrradfahrerin wurde am Montag in Folge eines Sturzes in der Langenhainer Straße schwer verletzt. Am Montag gegen 15:20 Uhr befuhr die Radfahrerin die Langenhainer Straße in Fahrtrichtung Bleichstraße, als sich unmittelbar vor ihr die Fahrertür eines seitlich geparkten PKW öffnete. Im Zuge des notwendigen Ausweichmanövers stürzte die Dame zu Boden und verletzte sich in der Folge so schwer, dass ihre Verletzungen im Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Polizei appelliert, beim Öffnen von Fahrzeugtüren im Bereich von Straßen und Radwegen besondere Vorsicht walten zu lassen und auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Es empfiehlt sich beim Öffnen der Fahrertür der sogenannte „Holländische Griff“. Hierbei wird die Tür mit der, der Tür abgewandten Hand geöffnet. Durch die automatisch eingeleitete Drehung des Oberkörpers wird der Schulterblick erleichtert und herannahende Verkehrsteilnehmer einfacher erblickt.

Vandalen werfen Scheiben ein,

Eschborn, Dörnweg, 16.10.2022, 16:00 Uhr, (mas) Vandalen warfen am vergangenen Wochenende mehrere Fensterscheiben an einem Schulgebäude in Eschborn ein. Die noch unbekannten Täter begaben sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf das Schulgelände im Dörnweg, wo sie insgesamt vier Scheiben des Schulgebäudes durch Steinwürfe beschädigten. Im Anschluss flüchteten diese unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von 1.500,00 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

Baumaschine entwendet

Krfitel, Auf der Hohlmauer, Nacht zum 15.10.2022 (mas) In der Nacht zum Samstag wurde von einer Baustelle in der Straße „Auf der Hohlmauer“ ein Rüttelstampfer entwendet. Von den Tätern fehlt zwar aktuell noch jede Spur, allerdings konnte ein aufmerksamer Passant den gestohlenen Rüttelstampfer am Samstag, einer Schleifspur auf einem Feldweg folgend, in einer Hecke entdecken. Hinweise nimmt die Polizei Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.