Neustadt: „Kultur trifft Soziales“ – das Finale am 06. November 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der Kulturverein Wespennest lädt am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in das Casimirianum ein. Gäste sind Madeleine Sauveur und Clemens Maria Kitschen.

Das Konzert war ursprünglich im Sommer geplant. Wegen Erkrankung der Künstlerin wurde der Termin verschoben.

Madeleine Sauveur, Komödiantin mit vielen Gesichtern und Musikkabarettistin mit imposanter Gesangsstimme, hatte immer eine genaue Vorstellung davon, wie die Zeit jenseits der 60 aussieht:

Da werden Träume verwirklicht, für die vorher nie Zeit war! Sie hat ihr Leben als berufstätige Mutter gelebt – jetzt kommt sie selbst dran. Doch dann kommt der Anruf, der alles verändert :

„Hallo Mama! Du bist jetzt Oma! “ – und schon sind alle Pläne Makulatur.

Dafür stellt sie sich drei Fragen, auf die sie unbedingt eine Antwort finden muss: Warum kommt man im Leben nicht dazu, seine Träume zu verwirklichen?

Welche Art von Oma will ich sein – Oma classic oder Oma light?

Und wie um alles in der Welt kann es sein, dass man nachts um drei völlig übermüdet ein lebendiges Megaphon mit Verdauungsproblemen stundenlang auf dem Arm trägt – und dabei vor Stolz und Glück aus dem Lächeln nicht mehr rauskommt?

„Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“ ist ein Programm für Menschen ab 30, die sich trauen und Freude daran haben, jetzt schon an die Zukunft zu denken: Intelligent, komisch, unterhaltsam, warmherzig.

Kapellmeister Clemens Maria Kitschen – verantwortlich für die Kompositionen – brilliert in hohen und tiefen Tönen auf diversen Instrumenten.

Die Aufführungslänge wird etwa 60 Minuten betragen. Es gibt keine Pause.

„Kultur trifft Soziales“ – das Finale

Sonntag, 6. November

18 Uhr Neustadt – Casimirianum

Veranstalter: Kulturverein Wespennest

Das Konzert findet mit Unterstützung der Stadt Neustadt statt unter der Schirmherrschaft von OB Marc Weigel.

Es gelten die aktuellen Coronaregeln. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Eine Bitte an alle Kartenbesitzer: Falls Sie nicht zum Konzert kommen können, bitte die Karten zurückgeben oder per Mail die Plätze frei geben, damit sie anderweitig vergeben werden können.

Restplätze können reserviert werden unter: kulturtrifftsoziales@gmx.de

Am Ende der Veranstaltung wird um eine Spende zu Gunsten der Tagesbegegnung Lichtblick in Neustadt gebeten.

Details und aktuelle Infos unter: www.lichtblick-nw.de oder www.kulturverein-wespennest.de