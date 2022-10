Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mit Messer bedroht

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.10.2022 gegen 07:25 Uhr bedrohte ein 60-Jähriger in einem Wohnheim in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim zwei Frauen mit einem Küchenmesser. Der 60-Jährige Bewohner, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte durch die eingesetzten Beamten im Gebäude angetroffen, in einem längeren Gespräch beruhigt und schließlich in Gewahrsam genommen werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach der Vorstellung bei einem spezialisierten Arzt wurde er in eine Klinik eingewiesen.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.10.2022 gegen 07:30 Uhr konnte auf der B37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein der Fahrer eines Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Dürkheim: Zusammenstoß mit Rhein-Haardt-Bahn

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.10.2022 gegen 19:00 Uhr wurde ein 30-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimerstraße in Bad Dürkheim verletzt. Der 30-Jährige befuhr die Mannheimer Straße mit seinem Transporter in Fahrtrichtung A650. Auf Höhe der Kreuzung Mannheimer Straße / Gutleutstraße wollte er nach links in die Gutleutstraße abbiegen. Da die Straßenbahn gerade aus Richtung Bahnhof Bad Dürkheim kam, war die Ampel für Linksabbieger aber auf Rot geschaltet. Der 30-Jährige fuhr dennoch noch vor die Straßenbahn in die Gutleutstraße, welche ihn am Heck touchierte. Hierbei überschlug sich der Transporter und blieb auf der Beifahrerseite in der Gutleutstraße liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Die beiden Abbiegespuren der Mannheimer Straße wurden aufgrund des verkehrsbehindernd liegen gebliebenen Fahrzeuges und dem Abschleppvorgang bis 21:30 Uhr gesperrt.

Haßloch: Von Stahlkugel getroffen

Haßloch (ots) – In der Nacht zu Mittwoch (12. Okt.) gingen drei Bewohner der Rotkreuzstraße, vom Knall eines Böllers aufmerksam geworden, nach draußen. Der Knallkörper detonierte gegen Mitternacht auf einer Fensterbank und beschädigte einen Rollladen. Bei der Begutachtung des Schadens bemerkten die drei plötzlich mehrere Einschläge in der Hauswand und an der Jacke einer 32-Jährigen. Die Frau wurde auch an der Stirn getroffen. Erst am Folgetag stellte sich heraus, dass es eine kleine Stahlkugel war, die die Verletzung verursachte. Die Frau wurde in einem Krankenhaus behandelt. In der gleichen Nacht beschädigte ein Unbekannter auch die Frontscheibe eines in Uhlandstraße geparkten 1er BMW. Auch hier könnten es Stahlkugeln gewesen sein, die den Schaden verursachten. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Neustadt unter Tel. 06321 854-0.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):