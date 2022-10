Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Drogeneinfluss einen E-Scooter geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Drogeneinfluss einen E-Scooter geführt hat ein 26-Jähriger aus Neustadt, als er am 18.10.2022 um 10:30 Uhr in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin und THC, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Dessen E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Den Fahrer des E-Scooters erwartet nun eine Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) -Am 18.10.2022 gegen 02:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer durch eine Streife in der Mußbacher Landstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schon beim Herantreten an das Fahrzeug bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 0,98 Promille. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

