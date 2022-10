Schussabgabe auf Fenster durch Armbrust

Alzey (ots) – Am Montag 17.10.2002 ging gegen 22:40 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein, dass ein 47-jähriger Westhofener von seinem Grundstück aus auf das Fenster seiner 32-jährigen Nachbarin geschossen habe. Der Schuss sei vermutlich aus einer Langwaffe abgegeben worden. Das Fenster und der Rollladen wurden dabei beschädigt.

Das Anwesen des 47-jährigen Westhofeners wurde daraufhin unter Hinzuziehung eines Spezialeinsatzkommandos durchsucht. Der 47-Jährige wurde zunächst zur Polizeiinspektion Alzey verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten die mutmaßliche Tatwaffe, bei der es sich um eine Armbrust handelt, sowie erlaubnisfreie Hieb- und Stichwaffen aufgefunden und sichergestellt werden.

Weiterhin wurde eine geringe Menge einer unbekannten Substanz aufgefunden, bei der es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Autofahrer übersieht Radfahrer

Alzey (ots) – Am Montag 17.10.2022 gegen 12:30 Uhr, kam es in Alzey zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der 23-jährige PKW-Fahrer wollte vom Gelände der Aral-Tankstelle nach rechts in die Schafhäuser Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts, auf dem Gehweg fahrend, kommenden Fahrradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß. Der 86-jährige Fahrradfahrer verletzte sich offensichtlich an den Händen, kam aber zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus.

Worms

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Samstag 15.10.2022 parkte eine 49-jährige Wormserin ihren PKW gegen 16:00 Uhr in der Engelmannstraße. Als sie am gestrigen Montag gegen 10:00 Uhr zur ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Unfallschaden an der Beifahrerseite feststellen. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.