Trickbetrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadt Mainz aus

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – Am Montag 17.10.2022 wurde eine 82-Jährige erneut Opfer eines Trickbetrugs. Der unbekannte Mann klingelte gegen 17:00 Uhr bei der Bewohnerin eines Wohnhauses im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld und gab sich ihr gegenüber als Mitarbeiter der Stadt Mainz aus, der im Haus “Messungen” durchführen müsse.

Um seine Messungen störungsfrei durchführen zu können, bat er die Geschädigte ihre Wertgegenstände, wie Schmuck und Bargeld, unter ihrer Bettmatratze zu verstauen. Nach angeblich durchgeführter Arbeit verließ der Täter die Wohnung.

Bei ihrer Nachschau unter der Matratze musste die Seniorin feststellen, dass ihre gesamten Wertsachen gestohlen wurden. Den Vorfall meldete die Geschädigte anschließend der Polizei.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 165-168 cm groß, 3-Tage Bart, dunkle Kleidung (Arbeitshose und Arbeitsjacke).

Die Polizei weist darauf hin, dass neben “falschen Mitarbeitern” auch echte Mitarbeiter der Stadt Mainz unterwegs sind. Bei Unsicherheiten oder dem Verdacht, dass es sich um einen Betrüger handeln könnte, rät die Mainzer Polizei dazu den Vorfall über den Notruf 110 zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Streit endet in Beleidigung und Körperverletzung

Mainz-Atlstadt (ots) – Zwei Verkehrseilnehmer gerieten am Montag 17.10.2022 zunächst in einen verbalen Streit, der in wechselseitiger Körperverletzung endete. Kurz vor 21:00 Uhr überquerte ein 40-jähriger Mitarbeiter eines Lieferservice auf seinem Fahrrad die Holzhofstraße in Mainz in Höhe einer dortigen Pizzeria.

Kurz bevor der Lieferant die Straße überquert hatte, fuhr ein Autofahrer aus Richtung der Weißliliengasse auf den Radfahrer zu und blieb neben diesem stehen. Daraufhin öffnete der 28-jährige Autofahrer sein Fenster und beschwerte sich durch die offene Scheibe bei dem Fahrradfahrer, dass er wegen diesem habe abbremsen müssen. Der 40-jährige Lieferant entgegnete auf die Aussage mit spucken in Richtung des Fahrzeugs des 28-Jährigen, der hierauf den 40-Jährigen anfing zu beleidigen.

Der 40-jährige Fahrradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und begab sich in die angrenzende Pizzeria. Nachdem er das Restaurant mit der Essenslieferung verließ, erschien der 28-jährige Beschuldigte vor dem Eingang und spuckte auf den Oberkörper des 40-Jährigen. Der Lieferant spuckte daraufhin zurück, worauf der 28-Jährige mit einem Faustschlag ins Gesicht des Radfahrers reagierte.

Beide Männer müssen sich aufgrund des Anspuckens wegen wechselseitiger Körperverletzung verantworten. Gegen den 28-jährigen Autofahrer wird zusätzlich wegen Beleidigung ermittelt.