Gefährliches Überholmanöver auf dem Rhein

Karlsruhe (ots) – Dienstag 18.10.2022, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer brenzligen Situation im Schiffsverkehr auf dem Rhein auf Höhe des Hörnlesgrund. Daran beteiligt waren insgesamt 3 Schiffe. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein niederländisches Containerschiff flussaufwärts. Ihm näherte sich von hinten ein Gütermotorschiff, das schneller unterwegs war und deshalb überholen wollte.

Der Schiffsführer meldete also dem Vorausfahrenden über Schiffsfunk, dass er ihn überholen werde. Weil aber ein Fahrgastkabinenschiff den beiden entgegenkam, wurde der Führer des Gütermotorschiffs ausdrücklich vom Containerschiffsführer vor dem Überholen gewarnt.

Allen Warnungen zum Trotz setzte das Gütermotorschiff zum Überholen an. Er fuhr nun so weit links, dass das entgegenkommende Fahrgastkabinenschiff zwischen ihm und dem rechts fahrenden Containerschiff passieren musste. Die Sogwirkung des Überholenden war aber so groß, dass das Containerschiff immer mehr zur Fahrrinnenmitte, also immer näher an das Fahrgastkabinenschiff gezogen wurde.

Nur durch ein beherztes Manövrieren und Bremsen des Containerschiffsführers wurde im letzten Moment eine Kollision zwischen ihm und dem Fahrgastkabinenschiff verhindert.

Gegen den Führer des Gütermotorschiffs ermittelt nun wegen des äußerst riskanten Überholmanövers die Wasserschutzpolizei Karlsruhe. Es steht der Verdacht der Gefährdung des Schiffsverkehrs, eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch im Raum.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz

Mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstagmittag 5 Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs Malsch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand demolierten die Unbekannten mehrere abgestellte Autos und zerstachen Reifen. Ferner wurden Fahrzeugkennzeichen entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter Tel: 07243/32000 zu melden.

Ein leicht Verletzter nach Auffahrunfall mit 3 Beteiligten

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der Landstraße 560 Höhe Blankenloch mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde ein Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer eines mit 5 Schulkindern besetzten Taxis musste zunächst verkehrsbedingt abbremsen.

Dies nahm die Fahrerin eines folgenden Autos wohl nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf das Taxi auf. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und schob beide vorderen Fahrzeuge nochmals aufeinander.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Die Kinder und die beiden beteiligten Fahrerinnen blieben glücklicherweise alle unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von Schätzungsweise 15.000 Euro.

Brennender Kleidercontainer führt zu aufgebrochenen Zigarettenautomat

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte waren in der Nacht auf Freitag aufgrund eines angezündeten Kleidercontainers in der Waldstadt im Einsatz, als ihnen dahinter ein aufgebrochener Zigarettenautomat auffiel. Die Polizisten wurden kurz nach Mitternacht durch einen aufmerksamen Anwohner in die Schneidemühler Straße gerufen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der gemeldete Kleidercontainer durch bisher unbekannte Täter mit Reklamematerialien befüllt und angezündet worden. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort, stand der Container bereits in Flammen.

Während die Polizisten auf die Feuerwehr warteten, fiel ihnen ein aufgebrochener Zigarettenautomat hinter dem Container auf. Die Geldkassette wurde augenscheinlich entwendet. Ob auch Zigaretten fehlten, war zunächst nicht erkennbar.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist derzeit nicht ausgeschlossen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Fällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 80-jährige Fahrradfahrerin verlor offenbar das Gleichgewicht, als sie am Montagabend an der Tennesseeallee in Karlsruhe auf ihr Rad steigen wollte.

Sie stürzte zu Boden und erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.