Heiligenmoschel – Gemeinsam mit Bürgermeister Harald Westrich und Ortsbürgermeister Willi Mühlberger besuchte Landrat Ralf Leßmeister im Rahmen seiner Unternehmensbesuche die Bioland-Imkerei Bunsen auf dem Horterhof bei Heiligenmoschel.

1994 gründete Dr. Jan-Dirk Bunsen zusammen mit seiner Frau Ursula Bunsen die Bioland-zertifizierte Imkerei, die mittlerweile zweitgrößte in Südwestdeutschland. Seit der Betriebsgründung widmet sich Dr. Bunsen hauptberuflich seiner Leidenschaft für die Bienen. 2002 bezog Familie Bunsen ihr neues, nach bauökologischen Gesichtspunkten geplantes Wohn-Betriebsgebäude. Hier wird der nach Bioland-Richtlinien gewonnene Honig geschleudert und für den Direktvertrieb in Gläser gefüllt.

Rund 750 Bienenvölker hat der Betrieb, der in Selbstvermarktung den Honig über Supermärkte im Radius von 100 Kilometern vertreibt. Die Bienenvölker werden im Sommer gezielt an jeweils besondere temporäre Standorte im weiteren Umkreis gebracht, um regionale Spezialitäten wie Akazien-, Kastanien- oder Waldhonig zu ernten. So sammeln die Beinen beispielsweise in den Vogesen Lindenblüten-Pollen, im Pfälzerwald finden sie Rosskastanienblüten und im Schwarzwald den Pflanzensaft der Blattläuse an den Weißtannen.

Die Imkerei Bunsen legt großen Wert darauf, den Honig so vollwertig zu erhalten, wie er von den Bienen geliefert wird. Seine wertvollen Inhaltsstoffe sind sehr wärmeempfindlich; daher wird bei der Schleuderung oder beim Abfüllen nie über Bienenstocktemperatur erwärmt. Beim Produktionsprozess wird Wert auf gute und schonende Mechanisierung durch moderne Maschinen gelegt, wobei das Bienenwachs, das bei der Honigproduktion quasi als Abfallprodukt entsteht, ein begehrter Rohstoff für die Biokosmetikproduktion ist.

Auch als Ausbildungsbetrieb ist die Imkerei mit vier Auszubildenden sehr erfolgreich. So wurde sie 2022 von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz als bester Ausbildungsbetrieb in den grünen Berufen ausgezeichnet. Die Nachfolge der Imkerei Bunsen ist gesichert, denn die Tochter möchte in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und den Betrieb später übernehmen.

Zurzeit ist der Bau einer weiteren Lagerhalle geplant. Landrat Leßmeister betonte, dass die WFK gerne als Ansprechpartner für Beratung etwa bei Expansionswünschen behilflich sei. Leßmeister zeigte sich sichtlich beeindruckt von dem gut aufgestellten Familienbetrieb. Die Honigsorte, die unter dem Namen „Pfälzer Pfund“ angeboten wird, sei ein originelles Geschenk für Gäste des Landkreises, meine Landrat Leßmeister und kaufte ein kleines Kontingent.