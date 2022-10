Kreis Kaiserslautern – Das Zusammenspiel von Natur, Tier und Mensch wird im Wildpark & Greifvogelzoo auf dem Potzberg gut vermittelt.

Seit rund 25 Jahren engagiert sich dort Inhaber Harald Schauß und bietet über eintausend Tieren, darunter mehr als 100 Greifvögel, eine schöne Heimat. Auf 30 Hektar Fläche leben mehr als 140 verschiedene Tierarten, wobei über gezielte Nachzucht bedrohter Tierarten ein erheblicher Beitrag zum Natur- und Artenschutz erbracht wird.

Der Aufwand zur Erhaltung des Wildparks sei enorm, so Schauß. Seit vielen Jahren erhält der Wildpark Potzberg Zuwendungen von der Kaiserslauterer Sparkasse. Von großer Bedeutung sei die auf Nachhaltigkeit zielende Aufklärungsarbeit des Wildparks, lobte Hartmut Rohden, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern. Mit ihrer allgemeinen Aufgabenerfüllung dienen die Sparkassen dem Gemeinwohl, hob Rohden den gesellschaftlichen Auftrag der Sparkasse hervor. Neben Einrichtungen und Vereinen in den Bereichen Sport, Kultur, Wissenschaft, Bildung und Soziales werden in der Region auch engagierte Natur- und Tierschützer durch die Sparkasse gefördert, ergänzte Andrea Brunnett, Marketingleiterin der Sparkasse Kaiserslautern. Im Greifvogelzoo Potzberg unterhält die Sparkasse seit vielen Jahren eine Patenschaft für den Seeadler „Ulli“.

Während der Flugschau steigen u.a. Seeadler, Rotmilane und Wanderfalken in die luftigen Höhen über dem Nordpfälzer Bergland und stürzen sich mit teilweise bis zu 300 Stundenkilometern auf die Häppchen, die der Falkner den Wildtieren als Belohnung anbietet. Spektakulär sind die rasanten Vorbeiflüge der Seeadler an den Besuchern; so nah kommt man den mit zwei Metern Spannweite eindrucksvollen „Königen der Lüfte“ sonst nie. Dies kann von Menschen eher als bedrohlich empfunden werden, stellt für die exzellent fliegenden Adler allerdings keine Herausforderung dar. Die Flugschau ist eine Lehrstunde für Jung und Alt. Sie wird vom Falkner Harald Schauß persönlich mit Unterstützung seiner derzeit 16 Mitarbeiter, unter denen sich sieben in der Ausbildung zum Zootierpfleger befinden, durchgeführt.

Während die Tiergehege das ganze Jahr über besucht werden können, finden die Flugvorführungen von Ende März bis Ende Oktober statt. Geöffnet ist der Wildpark täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.