Neustadt: Wernigeroder Frauenchor singt spontan auf dem Wochenmarkt

Neustadt an der Weinstraße – Am vergangenen Wochenende war der Frauenchor Wernigerode zu Gast in der Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße. Der Chor besteht, wie die Städtepartnerschaft, seit 1989.

Wegen der Pandemie musste der seit langem geplante Besuch immer wieder verschoben werden, nun war es endlich soweit.

Nach einer Stadtführung und einem Empfang im Rathaus zeigte der Chor spontan auf dem Marktplatz sein Können und sang drei Lieder aus dem breiten Repertoire, mit dabei: „Eight Days a Week“ von den Beatles und der Schlager „Köhlerliesel“. Bei dem Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ waren die Marktbesucherinnen und -besucher so begeistert, dass sie freudig mit einstimmten.

Auf dem Programm stand ansonsten noch eine Fahrt nach Heidelberg und Speyer, in der Domstadt war ebenfalls eine kleine Kostprobe geplant.