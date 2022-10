Frankenberg – Einbruch in Shisha-Shop scheitert

In der Zeit von Freitag bis Montag versuchte ein Unbekannter in einen Shisha-Shop auf der Nemphe in Frankenberg einzubrechen. Der Täter scheiterte bei dem Versuch, eine Tür aufzuhebeln und konnte daher auch nicht in das Geschäft einsteigen. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.