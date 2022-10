Wiesbaden: Die Polizei-News

71-jähriger Taxifahrer angegriffen,

Wiesbaden, Bunsenstraße, 15.10.2022, 07:15 Uhr (mas) Am Samstagmorgen wurde ein 71-jähriger Taxifahrer in der Bunsenstraße durch Schläge und Tritte im Gesicht verletzt. Nachdem ein Wiesbadener-Taxifahrer am Sonntagmorgen seine Nachtschicht beendete, beabsichtigte dieser sein Taxi in der Bunsenstraße abzustellen. Bevor er jedoch einen geeigneten Parkplatz erreichte, musste dieser eine dortige Engstelle passieren, was er auch als vorfahrtsberechtigter Verkehrsteilnehmer tat. Der Fahrer eines silbernen BMW musste vor der Engstelle warten. Aus noch ungeklärten Umständen schien etwas den unbekannten BMW-Fahrer dermaßen in Rage zu versetzen, dass dieser unmittelbar, nachdem der Taxifahrer gegen 07:15 Uhr sein Fahrzeug abstellte, dessen Fahrertür öffnete und unvermittelt auf den

Geschädigten einschlug und eintrat. Durch die Schläge und Tritte wurde der 71-Jährige im Gesicht verletzt und der Täter konnte unerkannt flüchten. Ebenso eine weitere Person, welche sich zum Tatzeitpunkt am Fahrzeug des Angreifers aufhielt. Der Täter soll circa 30 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein.

Er trug eine blaue Jogginghose mit zwei weißen Streifen, eine dunkelblaue Jacke und Sportschuhe. Weiterhin soll er sowohl türkisch als auch deutsch gesprochen, schwarze Augen und schwarze kurze Haare haben. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Akku-Diebe unterwegs,

Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Straße, 16.10.2022, 02:33 Uhr (mas) In der Nacht

von Samstag auf Sonntag knackten Unbekannte die Verkleidung von Elektrorollern

in der Friedrich-Naumann-Straße und stahlen die darunter befindlichen Akkus. Die

unbekannten Täter begaben sich gegen 02:30 Uhr zu insgesamt drei in der

Friedrich-Naumann-Straße abgestellten Elektrorollern. An den Rollern entfernten

diese zunächst die Verkleidung, um anschließend die Akkus entnehmen zu können.

Hierbei scheiterten sie lediglich an einem Gefährt und flüchteten anschließend

mit ihrer Beute auf einem dunklen Roller in unbekannte Richtung. Bei den Tätern

soll es sich um zwei dunkel gekleidete männliche Person gehandelt haben, welche

jeweils einen schwarzen Motorradhelm trugen. Hinweise nimmt die 5. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden, An der Hammermühle, 14.10.2022, 16.30 Uhr bis 15.10.2022, 12.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag haben Diebe eine Gartenkolonie

im Bereich der Straße „An der Hammermühle“ aufgesucht und mehrere Gartenlauben

aufgebrochen. Aus diesen stahlen sie unter anderem diverse Gerätschaften sowie

Werkzeuge und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht. Der Wert der Gegenstände

wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Brand eines mobilen Toilettenhäuschens, Wiesbaden-Medenbach, Am Kohlhaag,

16.10.2022, 05.05 Uhr,

(pl)In der Straße „Am Kohlhaag“ in Medenbach brannte am frühen Sonntagmorgen ein

mobiles Toilettenhäuschen. Das Feuer wurde um kurz nach 05.00 Uhr festgestellt

und von der Feuerwehr gelöscht. Die mobile Toilette, welche im Bereich einer

Baustelle aufgestellt war, wurde durch den Brand beschädigt. Der Sachschaden

beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unfall mit Verletzten – Verursacher flüchtet, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring,

16.01.2022, 03:27 Uhr (mas) Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem

Theodor-Heuss-Ring zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, in deren Folge

der verursachende PKW vom Unfallort flüchtete. Ein silberner PKW sowie ein Ford

Ranger befuhren gegen 03:30 Uhr den Theodor-Heuss-Ring in entgegengesetzter

Richtung, wobei der silberne PKW im Fahrtverlauf aus ungeklärter Ursache auf die

Gegenfahrspur geriet. Hier kollidierte dieser mit dem entgegenkommenden Ford,

welcher in der Folge von der Fahrbahn abkam und mit einem rechtsseitig gelegenen

Zaun kollidierte. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des Ford leicht

verletzt und musste in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden. Die

unfallverursachende Person flüchtete vom Unfallort. Mögliche Zeuginnen und

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2540 an das 5. Polizeirevier zu wenden.

Unter Alkoholeinfluss mit geparkten Fahrzeugen kollidiert, Wiesbaden,

Breslauer Straße, 16.10.2022, 03:26 Uhr (mas) Die Fahrerin eines Ford Mustang

kollidierte am Sonntagmorgen in der Breslauer Straße mit mehreren geparkten

Fahrzeugen. In den frühen sonntäglichen Morgenstunden wurden die Anwohner der

Breslauer Straße gegen 03:30 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf

gerissen. Ursächlich hierfür war augenscheinlich ein Ford Mustang, welcher

unfallbeschädigt neben weiteren Fahrzeugen am Rand der Breslauer Straße zum

Stehen gekommen war. Die durch Anwohner hinzugerufene Polizeistreife konnte vor

Ort ermitteln, dass der Ford Mustang aus Richtung der Mainzer Straße kommend die

Breslauer Straße befuhr, als die 36-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über

das Fahrzeug verlor. Das Auto schleuderte daraufhin über die Fahrbahn und

kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn parkenden Fahrzeug. Durch den

Aufprall kam der Mustang jedoch noch nicht zum Stehen, sondern stieß in der

Folge mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen, welche wiederum noch auf zwei

Fahrzeuge aufgeschoben wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die

Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von knapp 1,4 Promille bei der

Fahrzeugführerin feststellen, was dieser eine Fahrt zum nächstgelegenen

Polizeirevier einbrachte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die

Dame entlassen, sie muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs

verantworten.

Ohne Führerschein in die Böschung,

Wiesbaden, Gibber Straße, 16.10.2022, 05:40 Uhr

(mas) Am Sonntagmorgen verunfallte ein Fahrzeug gegen 05:40 Uhr in der Gibber

Straße. Der Fahrer war ohne Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss

berauschenden Mitteln unterwegs. Ohne Führerschein und ohne Kenntnis des

Fahrzeugeigentümers begab sich ein 28-jähriger Wiesbadener am Sonntagmorgen auf

eine Spritztour durch Wiesbaden, welche in der Gibber Straße ein jähes Ende

fand. Dort durchbrach der Fahrzeugführer mit dem VW Touareg eine Schutzplanke

und kam in der dortigen Böschung zum Stehen. Die eingesetzte Streifenbesatzung

konnte neben dem Fehlen einer erforderlichen Fahrerlaubnis auch Anhaltspunkte

für einen vorherigen Rauschmittelkonsum feststellen. Der Fahrzeugführer, welcher

durch den Unfall leicht verletzt wurde, konnte nach dem Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Er wird sich jetzt wegen des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unbefugten

Gebrauch von Kraftfahrzeugen verantworten müssen.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 14.10.2022 und 15.10.2022,

(pl)Am vergangenen Wochenende führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit

Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren am Freitag- und am Samstagabend

jeweils zwischen 19.00 Uhr und 03.00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt und

weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Insgesamt wurden in den beiden Nächten 67

Personen kontrolliert. Bei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone wurden

keine Verstöße festgestellt. Bei einer kontrollierten Person wurde jedoch Kokain

aufgefunden und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Stadt und Polizei

werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und

regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und

Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++ Falsche Haushaltshilfe erfolgreich +++

Eltville, Georg-Müller-Straße, 14.10.2022, 12:00 Uhr,

(mas) Am Freitag war eine Trickdiebin in einem Mehrfamilienhaus in der

Georg-Müller-Straße erfolgreich, als diese Bargeld eines dort wohnhaften

Senioren erbeutete. Die Unbekannte erschien gegen 12:00 Uhr an der Wohnungstür

des Mannes und stellte sich als dessen neue Haushaltshilfe vor. Nachdem der

Senior der Dame gutgläubig den Zutritt zu seiner Wohnung gewährte, nutzte diese

einen unbeobachteten Moment und entwendete circa 600,00 EUR Bargeld aus einem

Behältnis im Wohnungsflur. Die Täterin wurde als schlanke, etwa 1,70 m große und

circa 40 Jahre alte Frau beschrieben. Die Kleidung sei schick und ihre dunklen

Haare zu einem Dutt hochgesteckt gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345-0 entgegen.