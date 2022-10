24-Jährigen überfallen und ausgeraubt

Herborn (ots) – Auf dem Heimweg vom Herborner Oktoberfest überfielen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag 16.10.2022 einen 24-Jährigen. Der aus Herborn stammende Mann war gegen 00:55 Uhr zu Fuß am Bahnhofsvorplatz unterwegs. Mehrere Unbekannte überfielen den jungen Mann plötzlich und schlugen auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Sie stahlen seine Geldbörse und flüchteten unerkannt. Ihr Opfer ließen sie verletzt am Boden liegend zurück.

Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes und bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Beim Ausparken touchiert

Die Herborner Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Hintersand-Parkplatz einen Unfallzeugen. Zwischen 10:30 Uhr und 18:40 Uhr touchierte am Donnerstag (13.10.2022) ein Unfallfahrer einen geparkten Mercedes Vito. Der Unbekannte streifte den schwarzen Kleinbus offenbar beim Ausparken am Heckdeckel. Die Schadenshöhe wird mit 300 Euro beziffert.

Ein Unfallzeuge beobachtet den Unfall und hinterließ einen Zettel mit den Daten des Unfallverursachers an dem beschädigten Benz. Die Herborner Polizei sucht nun den Unfallzeugen, der den Zettel an dem schwarzen Vito hinterließ und bittet diesen, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Unfallflucht im Walkenmühlweg

Der Besitzer einer Daimlers stellte seinen grauen C220 CDI am Freitag (14.10.2022), um 12:00 Uhr auf der markierten Parkfläche im Walkenmühlweg gegenüber der Hausnummer 11 ab. Vor ihm parkte zu dieser Zeit ein violetter Skoda Superb. Als der Mercedes-Besitzer am Samstagmorgen (15.10.2022), um 08:50 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrzeug.

Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter beim Wenden im Einmündungsbereich Walkmühlenweg/Otto-Wels-Straße gegen das Heck des grauen Benz gestoßen, hatte diesen in der Folge des Anstoßes nach vorne auf die Anhängerkupplung des Superb geschoben.

Hierbei wurden beide Autos beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Diebstahl am Verkaufsstand – 2.500 Euro Schaden

Zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr griffen sich Diebe am Samstagabend (15.10.2022) eine Geldbörse samt Inhalt und flüchteten. Die Unbekannten schnappten sich das Portemonnaie von einem Verkaufsstand des Gallusmarktes im Karl-Kellner-Ring. Neben Bargeld befand sich eine Bankkarte in der Geldbörse.

Wem sind verdächtige Personen am Samstagabend in Höhe der Commerzbank-Filiale aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Parkplatzrempler im Forum

Am vergangenen Freitag (14.10.2022) touchierte ein unbekannter Unfallfahrer ein im Forum-Parkhaus abgestellten Audi am hinteren Stoßfänger und hinterließ einen 3.500 Euro hohen Schaden. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den grauen A5 im Zeitraum von 13:05 Uhr bis 14:20 Uhr auf der Ebene 0 in der Parkreihe O streifte, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Münchholzhausen: Radmuttern gelöst und Räder gestohlen

Auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Stockwiese lösten Unbekannte die Radmuttern der Räder an insgesamt fünf Fahrzeugen. Sie montierten die Vorderräder von einem orangefarbenen Ford Fiesta ab und stahlen diese. Der Schaden beläuft sich auf 1.800 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wem sind zwischen 18:00 Uhr am Freitag (14.10.2022) und 10:40 Uhr am Samstag (15.10.2022) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ford Autohauses aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberndorf: Gegen Auto geprallt und verletzt

Eine 57-Jährige fuhr gestern Vormittag (16.10.2022) gegen 10:15 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg der Braunfelser Straße aus Richtung des Penny-Markts kommend. Ein 82-jähriger Smart-Fahrer war auf der Straße “Hofstatt” unterwegs und tastete sich offensichtlich in Schrittgeschwindigkeit in Richtung der Braunfelser Straße vor.

Die Scooter-Fahrerin übersah offenbar den Vorfahrt berechtigen Smart-Fahrer und krachte in die vordere rechte Seite des roten EQ fortwo coupe. Der Schaden am Kleinwagen beläuft sich auf 400 Euro.

Die 57-jährige Solmserin stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

