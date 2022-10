Darmstadt

Streit zwischen 2 Männern eskaliert – 20-Jähriger schwer verletzt

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt Augenzeugen der Tat oder Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können. Die Tat fand bereits am Sonntag 18.9.2022 gegen 03 Uhr nahe eines Nachtclubs in der Alsfelder Straße statt.

Infolge der Auseinandersetzung wurde ein 20-jähriger Mann schwer am Kopf verletzt. Seine Verletzungen mussten im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zur Beschreibung des Täters liegt den Ermittlern bislang ein Hinweis von Zeugen vor. Demnach soll sich der Kontrahent in einem silbernen VW Golf vom Tatort entfernt haben. Weitere Details sind aktuell nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang fragen die Beamten: Wer hat die Tat beobachten können? Wer kann Hinweise zum Hergang, zur Beschreibung des Täters oder dessen Auto geben? Alle sachdienlichen Informationen werden unter der Rufnummer 06151/696-41110 entgegen genommen.

Einbrecher in Unigebäude – Türen, Schränke und Schubladen aufgehebelt

Darmstadt (ots) – Am Freitag 14.10.2022 haben noch unbekannte Täter in einem Gebäude der Universität am Karolinenplatz ihr Unwesen getrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Kriminellen eine östlich gelegene Seitentür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Anwesen.

Dort betraten sie mehrere Stockwerke und hebelten auf der Suche nach Beute weitere Türen, Schränke und Schubladen auf. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Ob die Kriminellen fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise werden an das für diesen Fall zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt erbeten. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die Ermittler zu erreichen.

3 leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

PASt Suedhessen/Darmstadt (ots) – Am Sonntag 16.10.2022 ereignete sich gegen 22:50 auf der Bundesautobahn 67 zwischen Lorsch und Gernsheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zwei Fahrzeuge waren nach einem Überholvorgang miteinander kollidiert.

Nach der Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, überschlugen sich und kamen im Wald rechts der Fahrbahn zum Liegen. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge, insgesamt 3 Personen, wurden mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Sportlounge im Fokus Krimineller

Darmstadt-Nord (ots) – Am Samstag 15.10.2022 haben Einbrecher ihr Unwesen in der Frankfurter Straße getrieben und sind in die Räume einer Sportlounge eingebrochen. Die Tatzeit wird nach ersten Ermittlungen zwischen 0.40-0.55 Uhr eingegrenzt. Über ein Fenster hatten sich die Unbekannten Zugang zu den Räumen verschafft und dort alle Schubladen durchwühlt.

Sie erbeuteten einen geringen Geldbetrag aus der Kasse und ließen zudem einen Schokoriegel mitgehen. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitagnachmittag 14.10.2022 und Samstag 15.10.2022 haben Kriminelle versucht in einen Kindergarten am Schlossgartenplatz einzubrechen. Ihre Hebelspuren und der damit verursachte Schaden wurden am Samstag gegen 14.30 Uhr entdeckt.

Glücklicherweise hielten die 2 Türen dem kriminellen Vorhaben stand und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zweckentfremdung von Laserpointern – Polizei warnt vor Folgen

Griesheim (ots) – Nachdem mehrere Jugendliche am Samstagabend (15.10.) mit einem Laserpointer in der Flughafenstraße Verkehrsteilnehmer geblendet und Hauswände angestrahlt haben sollen, hatten Zeugen gegen 21.30 Uhr die Polizei alarmiert. Beim Erblicken der hinzugezogenen Ordnungshüter traten 3 Jungen sofort die Flucht an.

Dabei versuchte ein 14-jähriger aus Griesheim vergeblich einen Laserpointer wegzuwerfen. Er wurde gestoppt und das Gerät sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause zu seinen Eltern gebracht. Bereits am Abend zuvor hatten Zeugen ähnliche Beobachtungen in der Papageiensiedlung gemacht und gemeldet.

Bei Eintreffen der Polizei fehlte von den beschriebenen Personen jedoch jede Spur. Ob hier Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt waren, wird derzeit geprüft. Zeugen, die in diesen Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Zudem nehmen die Ordnungshüter das aktuelle Geschehen zum Anlass und warnen: Die Zweckentfremdung von Laserpointern oder anderen mobilen Laserstrahlquellen zur absichtlichen Blendung stellt eine Gefahr dar.

Je nach Stärke können die Strahlen die Netzhaut kurzfristig oder bleibend schädigen. Bei absichtlicher Blendung zieht dies entsprechende strafrechtliche Folgen nach sich. In jedem Fall aber haften die “Blender” für die Folgen, beispielsweise bei einem durch die Blendung verursachten Verkehrsunfall.

Trickdieb im Reisebüro – Täter erbeutete Smartphone und flüchtet

Dieburg (ots) – 20-30 Jahre alt, etwa 180-190 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke, sowie einem schwarzen Mundschutz und einer schwarzen Kappe auf dem Kopf. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Trickdiebes, der am Freitag 14.10.2022 in einem Reisebüro, ein Smartphone mitgehen ließ.

Gegen 14.30 Uhr hatte der Unbekannte das Geschäft in der Straße “Altstadt” betreten, die Handybesitzerin in ein Gespräch verwickelt, dabei nach ersten Erkenntnissen unbemerkt mit einem Blatt Papier ihr Handy bedeckt und es dann entwendet. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Der Wert seiner Beute beläuft sich auf rund 700 Euro. Das Kommissariat 21 ist mit dem Fall betraut und ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls. Wer den Beschriebenen beobachten konnte oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Versuchter Einbruch

Mühltal (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitag (14.10.) gegen 15.40 Uhr mit einem Hebelwerkzeug an einer Hauseingangstür in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Als die 85-jährige Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam wurde, nach dem Rechten schaute und den Mann ansprach, entfernte sich der bislang Unbekannte rasch.

Zurück blieb ein Schaden an der Tür, der aktuell auf rund 200 Euro geschätzt wird. Die Kripo in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Einfamilienhaus nach Wertvollem durchsucht

Roßdorf (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle offenbar die längere Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses “An der Rodelbahn” ausgenutzt und Beute gemacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in der Zeit zwischen Mittwoch (5.10.) und Montag (10.10.) gewaltsam Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Räume nach Wertvollem.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie eine Münzsammlung. Der verursachte Gesamtschaden ist bislang noch nicht beziffert. Die Kripo in Darmstadt ermittelt und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler des Kommissariats 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Einbrecher suchen Gaststätte heim

Reinheim (ots) – Auf eine Gaststätte in der Kirchstraße hatten es Einbrecher am Sonntag (16.10.) abgesehen. Mit einem Stein beschädigten die Kriminellen in der Zeit zwischen 0.30-07.45 Uhr ein Fenster des Gebäudes und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie fündig und erbeuteten Geld.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 1.000 Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstag 15.10.2022, kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto Einkaufsmarktes im Margarete-Steiff-Weg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Auf dem Parkplatz wurde ein silberner VW Golf durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt (06154-63300) zu melden.

Groß-Gerau

Fahrer schläft im Auto ein – 2,62 Promille

Gernsheim (ots) – Ein mitten auf der Theodor-Heuss-Straße stehendes Auto meldete ein Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend 16.10.2022 gegen 22.10 Uhr, der Polizei. Der Fahrer würde in seinem Fahrzeug schlafen, so der Zeuge.

Eine Polizeistreife der Polizeistation Gernsheim überprüfte den 42-jährigen Autofahrer anschließend. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,62 Promille an. Der Wagenlenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 15.10.2022, zwischen 06:00 und 14:45 Uhr, kam es im Grünewaldweg auf Höhe der Hausnummer 15 im Ortsteil Mörfelden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die linke Frontstoßstange eines schwarzen Mercedes E 220 d, vermutlich durch ein vorbeifahrenden PKW, touchiert und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss daran von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) – Am Montag 17.10.2022 gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Sudetenstraße. Durch die DB Bahn wurden Schienenersatzbusse vor dem Bahnhofsgebäude abgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr an diesen Bussen vorbei. Kurz bevor er vorbei gefahren war, kam ein anderes Auto entgegen und missachtete die Vorfahrt.

Um nun einen Zusammenstoß zu vermeiden reagiert der vorbei fahrende Autofahrer mit einer Lenkbewegung und abbremsen. Hierbei touchierte er jedoch einen Bus der DB. Das in die Fahrbahnverengung einfahrende Auto reagierte nicht und erzwang sich die Weiterfahrt. Dann fuhr er unerkannt die Sudetenstraße in östliche Richtung weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Bis jetzt ist lediglich bekannt, dass das verursachende Auto ein weißer SUV war und das es sich bei dem Fahrzeugführer um eine weibliche Person gehandelt hat. Die Polizei in Groß-Gerau sucht nun Zeugen welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug, Kennzeichen oder der Fahrerin machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Groß-Gerau entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Nauheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Theodor-Heuss-Straße geriet am Sonntagabend (16.10.), in der Zeit zwischen 18-19.50 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Ihnen fiel hierbei Bargeld in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbrecher bei Tat ertappt – Duo flüchtet mit Auto

Büttelborn (ots) – Eine Angehörige der Hauseigentümer betrat am Samstagmittag (15.10.) um kurz nach 13.00 Uhr, ein Eigenheim in der Darmstädter Straße und überraschte hierbei zwei Einbrecher im Haus. Die Kriminellen hatten sich zuvor durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten verschafft.

Das maskierte Duo flüchtete sofort aus dem Haus, stieg in einen gegenüber dem Grundstück geparkten schwarzen Opel Insignia, an dem gestohlene MTK-Kennzeichen angebracht waren, und suchte das Weite. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Einer der Einbrecher ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und korpulent. Er trug eine FFP2-Maske, einen grauen Kapuzenpulli und eine graue Jogginghose. Sein Begleiter ist etwa gleich groß, ebenfalls korpulent, trug ebenfalls eine FFP2-Maske und einen dunklen Kapuzenpulli. Die Flüchtigen unterhielten sich in einer nicht bekannten ausländischen Sprache.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Zwei Baucontainer aufgebrochen/Werkzeuge entwendet

Kelsterbach (ots) – Zwei Baucontainer auf einer Baustelle in der Rüsselsheimer Straße waren am Samstagabend (15.10.), vermutlich gegen 21.30 Uhr, im Visier bislang noch unbekannter Täter. Die Kriminellen brachen die Container auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Täter diverse Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 7.000 Euro.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 41 der Polizei in Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Einbruch in als Lager genutzten Bunker

Viernheim (ots) – Ein vom Bürstädter Fastnachtsclub BFC 1978 e. V. als Lager genutzter Bunker in der Feldgemarkung im Bereich des Lorscher Wegs, wurde zwischen 9. Oktober und Sonntag (16.10.2022) von Unbekannten aufgebrochen. In dem Bunker lagert der Verein zahlreiche Requisiten und sonstige Gegenstände.

Was genau die Kriminellen gestohlen haben, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Weitere Farbschmierereien entdeckt – Wer hat etwas bemerkt?

Erbach (ots) – Nachdem am Mittwoch 12. Oktober, Farbschmierereien an Wänden, Spiegel und Waschbecken der öffentlichen Toilettenanlage am Wiesenmarktgelände in der Oberen Marktstraße festgestellt wurden, sind nun weitere Sachbeschädigungen in unmittelbarer Nähe entdeckt worden.

Im Bereich einer Reithalle und des Erdacheinschlupfs wurden von Unbekannten ebenfalls mit schwarzer und roter Farbe die Fassade der Halle sowie Abfalleimer und Infotafeln beschmiert.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

