Leinsweiler: 1000 Cannabispflanzen beschlagnahmt – 2 Männer in Haft

Kreis Südliche Weinstraße (ots) – Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau und der Staatsanwaltschaft Landau wurde in den frühen Morgenstunden am Mittwoch 12.10.2022 unter Beteiligung mehrerer Spezialkräfte, ein Anwesen in Leinsweiler durchsucht. Hierbei konnten ca. 1.000 Cannabispflanzen beschlagnahmt werden, die in einer Plantage innerhalb des Anwesens angebaut waren.

Im Zuge der Durchsuchung wurden ein 36-jähriger und ein 30-jähriger Mann festgenommen, welche für den Anbau und Betrieb der Plantage verantwortlich sein dürften. Beide sind ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines dritten mutmaßlichen Tatbeteiligten, einem 33-jährigen Mann aus der Südpfalz, wurde zudem ein 5-stelliger Bargeldbetrag beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wurden der 36-jährige und der 30-jährige Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt, der Haftbefehl gegen beide erließ. Sie wurden noch am Mittwoch in JVA verbracht. Der 33-Jährige kam wieder auf freien Fuß.

Der 36-Jährige ist dringend verdächtig, für den Betrieb einer weiteren Cannabisplantage mit verantwortlich gewesen zu sein, die bereits im April dieses Jahres im Kreis Südliche Weinstraße festgestellt werden konnte. Bei den Ermittlungen im April 2022 zu dieser Plantage konnten bereits 2 weitere mutmaßlich an dem Betrieb der Anlage beteiligte Männer festgenommen werden.

Die Ermittlungen, auch zur konkreten Tatbeteiligung aller Tatverdächtigen, dauern an. Neben Kräften der Kriminalpolizei Landau haben das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mit Spezialeinheiten sowie das Landeskriminalamt die Einsatzmaßnahmen unterstützt. Im Einsatz waren insgesamt ca. 80 Beamte. Dem Einsatz ging eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kriminalinspektion Landau und der Staatsanwaltschaft Landau voraus.

Unfallverursacher steht unter Alkoholeinfluss

Klingenmünster (ots) – Der Fahrer eines Transporters verursachte am Montag 17.10.22 gegen 04:30 Uhr, in der Mühlgasse einen Verkehrsunfall. Der Transporter befuhr, besetzt mit 2 Personen, die Mühlgasse in Richtung Totenweg. Im Kreisverkehr blieb der 18-jährige Fahrzeugführer mit dem Transporter an der Verkehrsinsel hängen, kam direkt nach der dritten Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben des Mühlbachs.

Ein Alkoholtest bei dem verantwortlichen Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Unbekannte beschädigen Außenspiegel

Edesheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.10.2022, 21 Uhr bis 16.10.2022, 07.15 Uhr) beschädigten Unbekannte gleich an vier Fahrzeugen die Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen in der Speyerer Straße, indem sie diese abschlugen bzw. mit beschuhtem Fuß abtraten.

Von den Randalierern fehlt bislang jeder Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.