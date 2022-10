Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 13-Jähriger wurde am Sonntagabend (16.10.2022), gegen 21:45 Uhr an der Bushaltestelle Hoher Weg von Unbekannten angegriffen. Aus einer Gruppe von 11 Personen haben 2 männliche Personen den 13-Jährigen zunächst angesprochen.

Vermutlich, weil er nicht antwortete, haben sie ihn anschließend geschubst und geschlagen. Der Angegriffene wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Haupttäter: männlich, hat schwarze Haare, war bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Shirt.

Eine andere Person aus der Gruppe soll einen Roller mit sich geführt haben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Duo nach gefährlicher Körperverletzung ermittelt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag 17.10.2022 gegen 01:50 Uhr, wurden eine 41-Jährige und ein 47-Jähriger an einer Bushaltestelle am Berliner Platz angegriffen. Sie wurden zuvor von zwei Personen nach einer Zigarette gefragt. Als sie dies verneinten, sprühte eine Person mit Reizgas und hielt ein Messer in der Hand. Die Personen flüchteten, konnten jedoch in der Nähe durch alarmierte Polizeikräfte kontrolliert werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 53- und einen 31-jährigen Mann. Der 53-Jährige, der zuvor mit Reizgas gesprüht haben soll, war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Beide müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Auf offener Straße geschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag (17.10.2022), gegen 00:40 Uhr, wurde ein 26-Jähriger in der Seydlitzstraße von einem Unbekannten geschlagen. Der 26-Jährige hatte zuvor sein Auto geparkt, als 2 unbekannte Männer auf ihn zugingen. Einer der Männer schlug ihm ins Gesicht. Dann gingen die Männer weiter. Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Männern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Schottersteine auf Straßenbahnschiene – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 16.10.2022 gegen 18:35 Uhr, bemerkte ein Straßenbahnfahrer, dass sich auf den Gleisen in der Hauptstraße (Haltestelle Friedensstraße) Schottersteine befanden. Der Fahrer konnte die Steine noch rechtzeitig erkennen, bremsen und so einen Schaden verhindern. Die Polizei Ludwigshafen ermittelt nun wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.

Ob ein Zusammenhang mit der entgleisten Straßenbahn am 08.10.2022 besteht, ist Teil der Ermittlungen. Haben Sie gesehen, wer die Schottersteine auf die Gleise gelegt hat? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Krankenwagen beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend (16.10.2022) gegen 19:00 Uhr, alarmierten Rettungskräfte die Polizei, da ein Patient im Krankenwagen in der Yorckstraße randalieren würde. Der 41-jährige Patient hatte den Rettungsdienst zuvor selbst gerufen und wurde dann immer aggressiver.

Der Mann trat im Rettungswagen um sich und beschädigte hierbei die Hecktür. Auch bei Eintreffen der Polizeikräfte konnte der Mann nicht beruhigt werden und musste gefesselt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 13.10.um 20:30 Uhr bis zum 16.10.2022 um 17 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Frankenthaler Straße eingebrochen und sämtliche Zimmer durchwühlt. Das genaue Diebesgut sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Frankenthaler Straße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Büroräume

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Samstag (15.10.2022) auf Sonntag (16.10.2022) in Büroräumlichkeiten in der Oberstraße eingebrochen und haben Bargeld in Höhe von mehrere Tausend Euro sowie 2 Fahrzeugschlüssel entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrrad aus Keller gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Zeit vom 13.10., 18:00 Uhr bis zum 16.10.2022, 17:25 Uhr, haben Unbekannte eine Kellerparzelle in einem Mehrfamilienhaus in der Falkenstraße aufgebrochen und ein Scott Sportrad gestohlen. Der gesamte Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Können Sie Hinweise zu dem/den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Scheibe eingeworfen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montagmorgen (17.10.2022), gegen 04:20 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen eine beschädigte Scheibe an einem Redaktionsgebäude in der Amtsstraße gemeldet. Unbekannte haben zuvor die Scheibe mit einem Stein eingeworfen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte am Sonntag (16.10.2022) gegen 07 Uhr, in der Burrweiler Straße ein geparktes Auto indem er gegen den Außenspiegel und die Beifahrertür trat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Der mutmaßliche Täter ist männlich, ca. 1,80 m groß, trug eine olivfarbene Jacke, Schuhe mit weißer Sohle und hat vermutlich weiße/graue Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Tel. 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wohnungsbrand

Ludwigshafen-West (ots) – Polizeimeldung – Am Sonntag 16.10.2022 gegen 17:30 Uhr, brach in einer Wohnung in der Burgundenstraße ein Feuer im Badezimmer aus. Nach den ersten Ermittlungen gerieten Kleidungsstücke durch Zigarettenglut in Brand. Der Schwelbrand konnte durch Anwohner selbst gelöscht werden.

Eine 34-Jährige und eine 18-Jährige erlitten eine Rauchgasintoxikation. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am Sonntag 16.10.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 17:26 Uhr zu einem Brand in einem Badezimmer in die Burgundenstraße alarmiert. Beim Eintreffen war der Brand von Kleidungsstücken in der Badewanne bereits von den Anwohnern gelöscht.

Durch die Einsatzkräfte wurden Nachlöscharbeiten und Entrauchungsmaßnahmen durchgeführt. 6 Personen, darunter 3 Kinder, wurde Rettungsdienstlich betreut und 5 von ihnen vorsorglich in Ludwigshafener Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Verkehrsunfall mit mehreren PKW A61

Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am 16.10.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 22:31 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf die A61 gerufen. Durch den Unfallhergang wurden 2 Personen verletzt.

Eine Person musste durch die Feuerwehr aus den Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst übernahm diese und eine weitere leicht verletzte Person. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

Es waren insgesamt 10 Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die Polizei im Einsatz. Insgesamt befanden sich 28 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Versuchte Sexuelle Erpressung

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag (16.10.2022) versuchte eine unbekannte Frau einen 21-Jährigen zu erpressen. Beide hatten sich über Facebook kennen gelernt und in einem Videoanruf sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Während dessen fertigte die Frau Screenshots an und versuchte ihn anschließend damit zu erpressen.

So schützen Sie sich vor sexueller Erpressung: