Schockanrufer erbeutet rund 14.000 Euro

Hockenheim (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 12:15 Uhr erhielt eine 78-Jährige einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass ihre Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun wegen eines Nervenzusammenbruchs im Krankenhaus sei. Weiter wurde die 78-Jährige mit einer weinenden Frau verbunden, die angab, dass ihre kleine Tochter bei dem Verkehrsunfall verletzt worden sei.

Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, müsse ein fünfstelliger Kautionsbetrag bezahlt werden. Die Seniorin, die glaubte, tatsächlich ihrer Schwiegertochter zu helfen, übergab gegen 16:00 Uhr an einem vereinbarten Übergabeort in der Bachstraße Vermögenswerte von rund 14.000 Euro an einen bislang unbekannten Abholer, der dann zu Fuß Richtung Feld flüchtete.

Die 78-Jährige beschreibt den Mann wie folgt:

Mitte 20, circa 175 cm groß, schmale Körperstatur, ohne Bart. Der unbekannte Täter trug kurzes dunkles Haar und war mit einer blauen Jeanshose und einem hellblauen Sweatshirt bekleidet.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise im vorliegenden Fall geben können, wenden sich bitte das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621/174 4444.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugs-Phänomenen sowie Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge an fremde Menschen zu übergeben oder an vereinbarten Orten zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Kontaktieren sie ihre Familie oder Personen unter den Ihnen bekannten Rufnummern.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Mannheim-Schönau (ots) – Am Freitag 14.10.2022 zwischen 17-20:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Haus im Loslauer Weg ein. Dieser gelangte über die Hofeinfahrt sowie durch 2 Gartentore an das Haus und konnte so über ein Fenster hineinsteigen. Das Fenster wurde aufgehebelt.

Im Haus wurde lediglich das Schlafzimmer durchsucht und Gegenstände durchwühlt. Entwendet hat der Täter nichts. Über das Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss gelangte der unbekannte Täter aus dem Haus, hierbei beschädigte er Fliegengitter und sämtliche Dekoration. Um den Bewegungsmelder zu deaktivieren, warf er ein einen Kissenbezug darüber. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Anwesen machten oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen Tel.: 0621/ 777690 zu melden.

Unbekannter Täter bricht in Autohaus ein

Neckarbischofsheim (ots) – Zwischen Freitagnachmittag 17:00 Uhr und Sonntagnachmittag 17:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in das Gelände eines Autohauses in der Waibstadter Straße ein. Dabei begab er sich auf die Rückseite der Werkstatthalle und gelangte durch ein Fenster in den Innenraum und öffnete darin Schränke, Koffer und weitere Behältnisse.

Die eigentliche Werkstatthalle betritt er nicht. Entwendet wurde nichts, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/6900 in Verbindung zu setzen.

Wer vermisst sein Pedelec?

Mannheim-Rheinau (ots) – Seit drei Wochen war in einer Tiefgarage Sven-Hedin-Weg ein neuwertiges Pedelec E-Horizon unverschlossen abgestellt und konnte bisher niemand zugeordnet werden.

Wer vermisst sein schwarzes Pedelec? Möglicherweise wurde das Zweirad entwendet und “möchte wieder zurück zu seinem Eigentümer”.

Das Pedelec wurde von der Polizei sichergestellt und kann beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefonnummer 0621 83397-0, gegen Besitznachweis abgeholt werden.

Mehrere Jugendliche randalieren auf Schulgelände – Zeugen gesucht

Schönau (ots) – Zwischen Samstagabend um 18:30 Uhr und Sonntag um 08:30 Uhr, randalierten bislang unbekannte auf dem Gelände einer Schule in der Weinheimer Straße. Die Unbekannten konsumierten offenbar Alkohol und andere Getränke auf dem Schulhof und hinterließen den Müll anschließend auf den Boden. Zudem wurde eine Holzhütte mittels körperlicher Gewalt aufgebrochen.

In der Hütte befanden sich diverse Gegenstände, diese wurden auf dem gesamten Schulhof verteilt. Ebenso wurde ein Mülleimer aus seiner Verankerung herausgerissen.

Der entstandene Sachschaden ist bisher nicht bekannt. Weitere Ermittlungen folgen. Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Schulgelände gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd Tel.: 06223/92540 in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrerin missachtet Mitteilungspflicht nach Unfall

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin die Anna-Bender-Straße wobei sie mit einem entgegenkommenden Fiat Lkw kollidierte. Die Fahrradfahrerin stieß mit ihrem Ellenbogen den rechten Außenspiegel des Fiat und stürzte zu Boden. Daraufhin entschuldigte sie sich und setzte anschließend ihre Fahrt fort, ohne den Mitteilungspflichten, als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entsteht ein Sachschaden von rund 100 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zur Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg Tel.: 06203/93050 in Verbindung zu setzen.

Einbruch und Diebstahl in Reihenhaus

Ketsch (ots) – Zwischen Samstag 15.10.2022 um 15 Uhr und Sonntag 16.10.2022 um 02 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubten Zutritt in ein Reihenhaus in der Dossenheimer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Täter vermutlich über ein gekipptes Fenster ein.

Der Täter öffnete sämtliche Zimmertüren, durchwühlte den gesamten Kleiderschrank aber entwendete dennoch nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ketsch Tel.: 06202/61696 zu melden.

Versuchter Einbruch in Vereinshaus

Ilvesheim (ots) – Zwischen Samstagmittag 13:30 Uhr und Sonntagmorgen um 10 Uhr, brach ein bislang Unbekannter Täter in ein Vereinshaus in der Straße “Am Freibad” ein. An der Vereinstür konnten Einbruchsspuren von einer Axt festgestellt werden. Der Täter schlug zudem eine Glasscheibe ein. Entwendet wurde nichts.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Vereinshaus gemacht haben oder Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg Tel.: 06203/93050 zu melden.