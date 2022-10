Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

26-Jähriger unter Drogeneinfluss

A 61/Westhofen (ots) – Bei der Kontrolle eines 26-jährigen PKW-Fahrers am 15.10.2022 gegen 14:30 Uhr auf der A 61 stellten Polizisten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest.

Die Verkehrskontrolle fand in der Gemarkung Westhofen auf dem Parkplatz Bergkloster statt.

Die ersten Verdachtsmomente wurden durch einen Vortest bestätigt.

Der 26-Jährige musste mit zur Blutprobe. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot sowie eine Strafanzeige. Seine weiterfahrt war natürlich beendet.

Betrugsmasche per WhatsApp – Täter erbeuten 4-stelligen Betrag

Kreis Alzey-Worms (ots) – Am vergangenen Wochenende fielen ein 65-jähriger Wormser und eine 77-jährige Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms einer betrügerischen WhatsApp-Nachricht zum Opfer. In beiden Fällen gab sich der Täter/die Täterin in einer Nachricht von einer unbekannten Rufnummer als Sohn/Tochter aus. Die neue Rufnummer wurde mit einem Defekt des Handys erklärt. Anschließend bat das Gegenüber um Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages. Der Betrug fiel in beiden Fällen erst nach der Überweisung auf.

Bei diesen WhatsApp-Nachrichten handelt es sich um eine Betrugsmasche in der eine vermeintlich verwandte/bekannte Person per Textnachricht schildert, dass sie eine neue Telefonnummer habe und sich derzeit in einer finanziellen Notlage befinde. Sodann wird der Empfänger der Nachricht um einen 4-stelligen Geldbetrag gebeten, welcher meist an dritte Personen oder Firmen überwiesen werden soll.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

LKW-Abfahrtskontrollen

A 61/Wonnegau (ots) – Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führten am 16.10.2022 kurz vor Ende des Wochenendfahrverbots auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West/-Ost präventive Abfahrtskontrollen durch.

Insgesamt wurden 19 LKW-Führer kontrolliert. In 4 Fällen wiesen die Fahrer Atemalkohol von ca. 0,88, 0,91, 2,01 und 2,15 Promille auf. Den 4 Truckern wurde die Abfahrt untersagt bis entsprechend niedrige Werte vorliegen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Sicherheit-Aktionstag der PI Alzey

Alzey (ots) – Am vergangenen Dienstag 11.10.2022 führte das PP Mainz einen Sicherheitsaktionstag durch u.a. auch in Alzey. Im Zuständigkeitsbereich der PI Alzey wurden an diesem Tag insgesamt 25 Personen kontrolliert, sowie 13 Fahrzeuge.

2 Verkehrsordnungswidrigkeiten mussten geahndet werden sowie 4 Verwarnungen und 3 Mängelberichte. An den Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 6 Einsatzkräfte der PI Alzey mit Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Alzey eingesetzt.