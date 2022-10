Randalierer im Mainzer Dom

Mainz-Altstadt (ots) – Zu einem in der Öffentlichkeit wirksamen Polizeieinsatz kam es bereits am vergangenen Freitagnachmittag im Mainzer Dom. Gegen 15:17 Uhr fiel ein 39-jähriger Mann im inneren des Doms durch aggressives Verhalten und lautes herumschreien auf. Der Mann störte ein Rosenkranzgebet und ließ sich nicht beruhigen.

Auch durch 2 alarmierte Funkstreifen vom Mainzer Altstadt-Revier ließ sich der Mann nicht beruhigen. Einem Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er von der Polizei nach draußen geführt werden sollte. Hiergegen wehrte sich der Mann und ihm mussten Handschellen angelegt werden.

Trotz angelegter Handschellen wehrte sich der Mann weiterhin, beleidigte die Polizeikräfte und trat gegen einen 27-jährigen Polizisten und verletzte zudem noch eine 27-jährige Polizistin.

Letztlich musste der Mann in Polizeigewahrsam genommen werden. Er muss sich nun strafrechtlich wegen Störung der Religionsausübung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Fußgängerin von Pkw erfasst

Mainz-Oberstadt (ots) – In der Mainzer Oberstadt kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und verletzt wurde. Gegen 13:26 Uhr überquerte die Frau an der Fußgängerampel in Höhe einer Apotheke die Fahrbahn der Geschwister-Scholl-Straße.

Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Hechtsheim und erfasste die Fußgängerin. Die 19-jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Mainzer Klinik eingeliefert, hatte aber Glück im Unglück und zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Geschwister-Scholl-Straße Fahrtrichtung Hechtsheim voll gesperrt werden. Ob die Ampel für den Autofahrer rot zeigte ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Rheinhessenstraße

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Montagmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheinhessenstraße, bei der eine Person von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Gegen 12:12 Uhr befuhr ein 37-jähriger aus Wiesbaden mit seinem Kleintransporter die Rheinhessenstraße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der Bushaltestelle “Messe-Ost”, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel.

Der 78-jährige Opel Fahrer aus Mommenheim wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Rüsselsheim, fuhr zum Unfallzeitpunkt hinter dem Opel. Er konnte konnte nicht mehr ausweichen, stürzte und wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters und sein 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Die Fahrbahn der Rheinhessenstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur weiteren Unfallermittlung abgeschleppt und sichergestellt. Die Vollsperrung musste für rund 3 Stunden aufrechterhalten werden.

Auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe sind Auskofferungsarbeiten am Erdreich notwendig, wozu die Fahrbahn derzeit nur einseitig befahrbar ist.

Aufmerksame Zeugin verhindert Fahrraddiebstahl

Mainz-Bretzenheim (ots) – Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am Samstag 15.10.2022 der Diebstahl von Fahrradteilen verhindert werden. Gegen 14:30 Uhr beobachtete die 28-Jährige einen unbekannten Mann auf dem Gelände der Hochschule Mainz, der sich im Bereich des Studentenwohnheims an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen machte und Fahrradteile demontierte.

Die 28-Jährige verständigte daraufhin umgehend die Polizei, die den 69- jährigen Mann zwar nicht mehr am Tatort, jedoch dank einer vorhandenen Personenbeschreibung in unmittelbarer Nähe kontrollieren konnte. Dabei wurden in einer Tasche des Beschuldigten diverse Fahrradteile, sowie Werkzeuge festgestellt und durch die Polizisten sicher gestellt.

Der 69-Jährige zeigte sich geständig. Im Keller seiner Wohnung konnten die Polizisten zahlreiche weitere Fahrradteile und Zubehör finden. Weitere Ermittlungen müssen nun klären, ob diese aus vorherigen Diebstählen stammen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rollerdiebstähle

Mainz-Mombach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 15.10.2022 kam es gleich zu 3 Rollerdiebstählen. Alle 3 Fahrzeuge waren unweit voneinander entfernt im Stadtteil Mombach geparkt. Zwei Roller waren in der Suderstraße abgestellt, der dritte im Bereich der Kreuzung “Auf der Langen Lein”/“Am Mahnes”.

Offenbar wurden die drei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Diebstahl der Kleinkrafträder fiel in allen Fällen erst am kommenden Morgen auf, sodass bislang keine Tat/Täterhinweise vorliegen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und es sich um dieselben Täter handelt ist bislang unklar und muss durch weitere Ermittlungen der Polizei geklärt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter Tel: 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Bingen: Bürgerhinweis – Baustellen-Situation am Bahnübergang Kreuzbach

Bingen (ots) – Aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke 2630, weist die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darauf hin, dass es aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke 2630 zwischen Bingen am Rhein und Trechtingshausen, am Bahnübergang Kreuzbach zu längeren Wartezeiten, für Fußgänger sowie Verkehrsteilnehmer kommen kann.

Bitte achten Sie auf die Beschilderungen sowie die Lichtzeichenanlagen und folgen Sie den Anweisungen der Bahnübergangsposten. Bei einem Nichtbeachten der vorhandenen Zeichenanlagen sowie der Weisungen der eingesetzten Bahnmitarbeiter werden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.

Wichtiger Hinweis:

Die Gefahren, die beim Betreten von Gleisanlagen und Bahnübergängen bestehen, werden aus Erfahrungen der Bundespolizei zumeist unterschätzt. Leichtsinn und Ungeduld verleiten zu riskanten Aktionen. Dies ist schlicht lebensgefährlich. Daher sind Bahnübergänge grundsätzlich nur an den dafür vorgesehenen Stellen unter Beachtung der entsprechenden Zeichenanlagen zu überqueren.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern