Während Kontrollstelle Haftbefehl vollstreckt

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagabend 16.10.2022 wurde in der Speyerer Straße/Höhe des Südbahnhofs, eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei einem Motorrad wurde eine nicht eingetragene Änderung an der Auspuffanlage festgestellt. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch und gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nachdem der Fahrer den Ursprungszustand des Auspuffs vor Ort wiederherstellte, konnte dieser weiterfahren.

Bei der Kontrolle eines 37-Jährigen wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorliegt. Zur Abwendung des Haftbefehls bezahlte der Mann vor Ort eine niedrige 3-stellige Summe.

Straßenverkehrsgefährdung – Geschädigte gesucht

Speyer (ots) – Ein 16-jähriger Teenager aus Speyer lieferte sich am Sonntag 16.10.2022 gegen 16:55 Uhr auf seinem Roller eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Diese reichte von der Kurt-Schumacher-Straße, Landwehrstraße über die Waldseer Straße, Am Sandhügel, Spaldinger Straße, Weißdornweg bis in den Ginsterweg. Dabei wurde der Roller auf Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h beschleunigt und es wurden mehrfach andere Verkehrsteilnehmer durch das rücksichtslose Verhalten gefährdet.

Es wurde das Rotlicht an Ampeln und Vorfahrtsregelungen missachtet, Geh-und Radwege befahren sowie an unübersichtlichen Stellen bzw. über die Gegenfahrbahn überholt. Außerdem überfuhr er im Weißdornweg den dortigen Verkehrskreisel mit so hoher Geschwindigkeit, dass das Fahrzeug abhob und beschädigt wurde. Letztlich flüchtete er in ein Waldstück an der Schifferstadter Straße.

Ein Zeuge meldete schließlich, dass er eine männliche Person beobachtet habe, die einen Roller in einem Gebüsch versteckt habe und sich zu Fuß entfernt habe. Im Nachtigallenweg konnte der Beschuldigte als “Sozius” auf einem E-Scooter identifiziert werden. Bei Erblicken der Beamten sprang der Jugendlich ab und flüchtete zu Fuß. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der Junge gestellt und festgenommen werden.

Nach Auffinden des Rollers stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug Veränderungen vorgenommen worden waren. Außerdem räumte der Junge ein, Cannabis konsumiert zu haben, was durch einen Urintest bestätigt wurde. Auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts wurde der Roller als Tatmittel eingezogen.

Die Polizei Speyer bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das geschilderte Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich telefonisch unter der 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots) – Ein mit 2,17 Promille alkoholisierter 37-jähriger Mann wurde am Sonntag 16.10.2022 gegen 23.00 Uhr von Zeugen beobachtet, wie er an einem Krankenhaus in Speyer zunächst ein Klapprad entwendete und davonging. 10 Minuten später kehrte er zurück und trug ein abgeschlossenes E-Bike davon. Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Das E-Bike konnte noch vor Ort der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden. Bei der Absuche der näheren Umgebung konnte auch das gestohlene Klapprad in ca. 300 Meter Entfernung in einem Gebüsch aufgefunden werden. Nachdem der Täter einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen wurde, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen.