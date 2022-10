51-Jähriger fällt mehrmals negativ auf

Kaiserslautern (ots) – Mehrmals hatte die Polizei am Sonntag mit einem 51-jährigen Mann zu tun. Der Baden-Württemberger hatte der Barbarossastadt einen Besuch abgestattet und fiel zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten im Stadtgebiet unangenehm auf.

Zum ersten Mal hatten Polizeibeamte den 51-Jährigen am Sonntagnachmittag im St.-Quentin-Ring vor sich. Mitarbeiter eines Hotels verständigten gegen 14.30 Uhr die Polizei, weil sich der Mann in der Hofeinfahrt des Hotels herumtrieb und anreisende Gäste belästigte. Er verhielt sich merkwürdig und redete wirres Zeug. Von den Polizisten erhielt er einen Platzverweis und trollte sich.

Am frühen Abend tauchte der 51-Jährige dann allerdings mehrmals in der Lobby desselben Hotels auf. Hier gab er sich als Personenschützer der Polizei aus und belästigte erneut verschiedene Gäste. Obwohl er vom Personal mehrmals des Hauses verwiesen wurde, kehrte der Mann immer wieder zurück. Dabei drohte er den Mitarbeitern sowohl verbal als auch mit Gesten. Bis die alarmierte Streife vor Ort ankam, hatte sich der Mann aus dem Staub gemacht. Videoaufzeichnungen seines Verhaltens konnten jedoch gesichert werden.

Einige Stunden später verständigte die Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Kantstraße die Polizei, nachdem der Mann dort längere Zeit an der Theke gesessen hatte, dann allerdings verschwand und seine persönlichen Sachen zurückließ. Eine Streife nahm die Umhängetasche, in der sich unter anderem Kleidung, Smartphone und Ausweispapiere befanden, in Empfang.

Kurz vor Mitternacht war es erneut der 51-Jährige, der in einer Tankstelle in der Altenwoogstraße negativ auffiel. Diesmal hatte er sich mit einer Gruppe junger Männer angelegt und war mit ihnen in Streit geraten. Mitarbeiter verständigten deshalb vorsorglich die Polizei. Zu strafrechtlich relevanten Ereignissen kam es aber nicht.

Dennoch nahm die Streife den Mann diesmal mit zur Dienststelle. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der obligatorischen Maßnahmen durfte der 51-Jährige wieder gehen, er erhielt allerdings einen Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich, gültig für die nächsten 24 Stunden.

Da der Mann angab, nach Hause reisen zu wollen, wurde er anschließend zum Hauptbahnhof gebracht und am Eingang abgesetzt. |cri

Brand in abrissreifer Halle

Kaiserslautern (ots) – In einer Halle am Opelkreisel hat es am Sonntag gebrannt. Am Vormittag rückten Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei zu dem Gebäude auf einem Werksgelände aus. Die Halle steht leer und soll abgerissen werden. Das Gebäude diente als Impfzentrum.

Die Wehrleute löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden. |erf

Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen – 4 Personen verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 16.10.2022 kam es infolge eines Rückstaus auf der BAB 6 in Richtung Mannheim zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein 45-jähriger SKODA-Fahrer erkannte offensichtlich das Stauende zu spät und fuhr auf dieses ungebremst auf. Durch den starken Aufprall, wurden 4 weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Insgesamt mussten 4 Personen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. An 3 von den 5 beteiligten PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten, war die BAB 6 in Richtung Mannheim voll gesperrt. Aufgrund des Abreise Verkehrs vom FCK-Heimspiel kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern

Randalierer in der Altenwoogstraße?

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Sonntagabend die Polizei in die Altenwoogstraße gerufen. Der Frau war gegen 22.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die randalierend durch die Straße zog. Beobachtet hatte die Zeugin aus der Ferne, wie ein Roller gegen ein Fahrzeug geworfen wurde.

Eine Streife machte sich auf die Suche nach der Gruppe, die inzwischen in Richtung Stiftsplatz weiter gelaufen war. Dort konnten die Beamten zwar mehrere Jugendliche entdecken, sie ergriffen jedoch beim Anblick des Polizeifahrzeugs die Flucht und konnten unerkannt entkommen.

Zurück in der Altenwoogstraße konnte kein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden, auch kein umgeworfener Roller.

Zeugen, die hier weitere Beobachtungen gemacht und möglicherweise den Roller aufgehoben haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Fahrerflucht nach Spiegelkuss

Kaiserslautern (ots) – In der Hohenecker Straße ist es am Montagmorgen zu einer Fahrerflucht gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 7 Uhr fuhr der 28-jährige Fahrer eines Opel Meriva stadtauswärts, als ihm kurz vor Hohenecken ein Pkw entgegenkam. Der Unbekannte fuhr zu weit links, so dass sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten.

Der Spiegel am Opel wurde dabei beschädigt. Der 28-Jährige wendete und fuhr zurück zur Unfallstelle. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Er war weitergefahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und fragt:

Wem ist am Montagmorgen ein Auto mit beschädigtem Außenspiegel aufgefallen? Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nach Platzverweisen folgt Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Strafanzeigen hatte sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag 16.10.2022 eingehandelt.

Mehrfach hatte der junge Mann in einer Einrichtung in der Innenstadt einen Platzverweis erhalten, er kehrte aber trotzdem immer wieder zurück. Am Sonntagmittag wurde er deshalb in Gewahrsam genommen. Bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen wurde erneut Betäubungsmittel gefunden. Nachdem bereits in der Nacht ein Joint sichergestellt worden war, musste der junge Mann nun auch die Pflanzenblüten abgeben.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die folgenden Stunden verbrachte der 19-Jährige in einer Polizeizelle. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Auto offen – Rucksack weg

Kaiserslautern (ots) – Leichtes Spiel hatten Diebe am Wochenende in der Bismarckstraße. Sie entdeckten zwischen Samstag 15.10.2022 und Sonntag 16.101.2022 einen VW Golf, der in Höhe des Hauses Nummer 36 unverschlossen abgestellt war. Die Täter konnten ganz ungehindert in den Wagen eindringen und ihn durchwühlen.

Ihre Beute: ein Rucksack, in dem sich außer Kleidung auch diverse Unterlage sowie das Handy und der Geldbeutel des Fahrzeughalters befanden. Die Tasche lag, von außen sichtbar, auf dem Rücksitz des Autos.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag um 17 Uhr und Sonntag um 17.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Diebesgut gleich konsumiert

Kaiserslautern (ots) – Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 55-jährigen Mann. Er war am Samstag 15.10.2022 in der Eisenbahnstraße aufgefallen. Zunächst wurde der der Mann gegen 13 Uhr dabei beobachtet, wie er in einer Bäckerei eine Tüte mit Gebäck sowie Getränkeflaschen an sich nahm, und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Sachen zu bezahlen.

Wenig später fiel derselbe Mann an einem benachbarten Bekleidungsgeschäft auf, als er versuchte, von einem vor dem Laden aufgestellten Ständer 2 Jacken zu stehlen. Ein Angestellter konnte den Dieb gerade noch daran hindern, die Sachen in seinen Rucksack zu stecken.

Die alarmierte Polizeistreife stellte den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe der Tatorte. Der Mann war erheblich alkoholisiert. Das Diebesgut aus der Bäckerei hatte er bereits konsumiert. Auf den 55-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

VW Golf gerammt und beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntagabend aus der Bismarckstraße gemeldet worden. Zwischen 19.30-21.55 Uhr wurde hier ein VW Golf beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 40 abgestellt war.

Nach Angaben des Fahrzeughalters bemerkte er den frischen Streifschaden an der vorderen Stoßstange zur Fahrerseite hin, als er zu seinem geparkten Auto zurückkam. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Vermutlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den VW Golf gestoßen.

Zeugen, die möglicherweise das Parkmanöver beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf das Verursacher Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Alkoholfahrt endet an Garagenmauer

Krickenbach (ots) – Mit einem Alkoholpegel von 2,26 Promille ist am Sonntag 16.10.2022 ein Autofahrer in der Hauptstraße gegen eine Mauer gekracht. Der Mann steuerte um 04 Uhr seinen Wagen durch die Straße “Dorfwiesen”. Beim rechts abbiegen in die Hauptstraße verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte mit der linken Fahrzeugfront gegen die Mauer einer Garage. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei blieb die Alkoholfahne des 30-Jährigen nicht unbemerkt. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann war betrunken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben.

Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der 30-Jährige muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.500 Euro. |erf

Unfall auf nasser Fahrbahn

Kaiserslautern (ots) – Auf nasser Fahrbahn hat eine Autofahrerin am Sonntagvormittag einen Unfall gebaut. Die 37-Jährige war gegen 11 Uhr mit ihrem Pkw auf der L387 aus Richtung Otterberg kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung KL-Erlenbach abbiegen. Dabei kam die Frau jedoch mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit der Schutzplanke als auch mit einem Verkehrszeichen.

Glück im Unglück: Die Fahrerin blieb unverletzt. Allerdings wurde ihr Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. |cri

Alkoholisierte Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Weil sie zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs waren, hat ein Pärchen am frühen Sonntag in der Mainzer Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als der Fahrer gegen 06.20 Uhr an einer Ampel halten musste, stoppten die Beamten das Gefährt und unterzogen den Mann und die Frau einer Kontrolle.

Beim 30-jährigen Fahrer wurde gleich starker Alkoholgeruch festgestellt. Laut Schnelltest hatte er einen Pegel von 1,49 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Außerdem musste der Mann zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt.

Kurz zuvor hatte schon eine Streife in der Lauterstraße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle des Mercedes-Benz kurz nach 06 Uhr war die Alkoholfahne des Fahrers aufgefallen. Der Atemtest zeigte einen Wert von 0,65 Promille.

Der 25-Jährige muss mindestens mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen. |cri