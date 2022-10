Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Sonntag 16.10.2022 gegen 02:15 Uhr kam es Dreikönigstrasse/Untere Strasse zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Ein Mann blieb dadurch schwer verletzt am Boden liegen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen alkoholisierten, 40-jährigen Mann fest, der Verletzungen im Gesicht aufwies und sogleich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann zuvor mehrere Passanten angepöbelt und mit einigen davon schließlich in Streit geraten sein. Hierbei soll der verbale Disput in mindestens 2 Fällen in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet sein.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 175 cm groß, dunkle kurze Haare, schwarze Jacke, dunkle Hose.

Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Hinweise werden unter der Tel.: 06221/ 1857-0 entgegengenommen.

Unfallflucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Am Samstag 15.10.2022 im Zeitraum zwischen 12-12.40 Uhr wurde der Mini-Cooper einer 21-Jährigen beschädigt. Diese parkte ihr Fahrzeug für kurze Zeit in der Eppelheimer Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie am rechten hinteren Kotflügel einen Unfallschaden fest.

Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden unter: 0621/174-1700.

Im Duo betrunken mit E-Scootern unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstag 15.10.2022 kurz vor 04.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zwei E-Scooter-Fahrer im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke. Hierbei konnten die Beamten bei beiden 22-jährigen Fahrern deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen.

Die durchgeführten Alkoholvortests ergaben Werte von 1,04 und 1,18 Promille. Beide Fahrer mussten die Beamten zum Revier begleiten und eine Blutentnahme durch einen Arzt über sich ergehen lassen. Sie gelangen nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Polizei hat Zweifel an Unfallschilderung – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am vergangenen Mittwoch 12.10.2022 gegen 01 Uhr, überfuhr angeblich ein unbekanntes Auto in der Lessingstraße das Rotlicht und bog in die Römerstraße in Richtung Südstadt ab. Ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw-Audi mit Münchner Kennzeichen (M – KR) fuhr auf der Franz-Knauff-Straße und bog ebenfalls in die Römerstraße in Fahrtrichtung Südstadt ab.

Der unbekannte Pkw-Fahrer überholte in der Römerstraße angeblich den Audi und schnitt ihn. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer nach rechts aus und kam mit seinem Fahrzeugrad gegen den Bordstein. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto.

Das neuwertige Mietfahrzeug des 24-Jährigen wurde durch den Unfall erheblich an der Front und der Beifahrerseite beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher verschwand angeblich ohne anzuhalten.

Derzeit hat die Polizei erheblichen Zweifel, an den Schilderungen der beiden Fahrzeuginsassen des Audi. Weder der Fahrer noch sein 25-jähriger Beifahrer konnten irgendwelche Angaben zum Flucht-Fahrzeug machen.

Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem Audi-Fahrer keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter Tel: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.