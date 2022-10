Dieb ergaunert Rucksack aus Rollator in Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Sonntag kam es zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr zu einem Diebstahl in der Straßenbahn der Linie 1. Ein 80-jähriges Ehepaar nutze diese und begab sich mit ihrem Rollator in die Bahn. Ihre Wertsachen hatten sie in einen Rucksack gelegt und packten diesen in den mitgeführten Rollator. Der Rucksack wurde in einem günstigen Moment von einem anderen Fahrgast an sich genommen. Anschließend flüchtete dieser aus der Bahn in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

ca. 180 cm groß, zwischen 30-40 Jahre, schmal gebaut, wenig helle Haare, ein vernarbtes Gesicht.

Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt. Sollten Zeugen hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621/33010.

Medizinischer Notfall im Zug führt zu außerplanmäßigem Halt

Mannheim/Hockenheim (ots) – Aufgrund eines medizinischen Notfalls im Zug ICE 375(Laufweg Berlin-Basel) hielt dieser außerplanmäßig am Bahnhof Hockenheim. Gegen 21:14 Uhr erlitt ein 24-Jähriger kurz nach der Ausfahrt aus dem Mannheimer Hauptbahnhof im betroffenen Zug einen medizinischen Notfall. Ein bislang unbekannter Reisender reagierte Geistes gegenwärtig und wählte den Notruf.

Aufgrund des Vorfalls musste der ICE 375 außerplanmäßig am Bahnhof Hockenheim halten, um eine Versorgung des Mannes zu ermöglichen. Der 24-Jährige wurde schließlich durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Körperverletzung im Zug

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Samstagabend 16.10.2022 hat ein 37-jähriger deutscher Staatsbürger einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG im Südwest-Express am Hauptbahnhof körperlich attackiert. Gegen 19:30 Uhr wollten der Tatverdächtige und seine Frau in den betroffenen Zug einsteigen. Da die Frau einen Kinderwagen mit sich führte, wies ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG diese daraufhin, besser in einen anderen Wagen einzusteigen.

Daraufhin attackierte der 37-Jährige den Mitarbeiter unvermittelt körperlich. Weitere Angriffe konnten nur durch das Eingreifen seiner Frau unterbunden werden.

Der Tatverdächtige stellte sich daraufhin freiwillig bei den Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe