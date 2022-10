21-Jähriger ausgeraubt worden

Karlsruhe (ots) – 2 bislang unbekannte Täter haben am Samstag 15.10.2022 gegen 00.45 Uhr einen 21-jährigen Mann beraubt. Der junge Mann war zu Fuß an der Scherrstraße unterwegs, als ihm ein Unbekannter von hinten den Mund zuhielt und seinen Oberkörper umklammerte. Ein weiterer Unbekannter raubte dem 21-Jährigen gleichzeitig mehrere Wertgegenstände aus den Jackentaschen.

Nach Aussage des Opfers hätten beide Personen nicht gesprochen. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Räuber war dem jungen Mann nicht möglich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen kann, möge sich bei dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe-Palmbach (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter versuchten am frühen Samstagmorgen 15.10.2022 in ein Einfamilienhaus in der Vierordtstraße im Stadtteil Palmbach einzubrechen.

Die Täter haben bei dem Versuch einzusteigen verschiedene Gegenstände zu Boden geworfen, wodurch der im Haus befindliche Eigentümer wach wurde. Die Täter ergriffen daraufhin aus bislang unbekannter Ursache die Flucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, soll sich bitte unter folgender Telefonnummer mit der Polizei Karlsruhe in Verbindung setzen: 0721/666-5555.

Kreis Karlsruhe

Bedrohung vor einem Fast-Food-Restaurant

Bretten (ots) – Am Samstag 15.10.2022 gegen 14:45 Uhr trafen 3 Mädchen, im Alter von 12, 13 und 14 Jahren, in einem Fast-Food-Restaurant beim Alexanderplatz aufeinander und gerieten in eine zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Das 14-jährige Mädchen war in Begleitung von 2 bislang unbekannten Jungen unterwegs. Ein unbekannter Junge drohte unmittelbar vor dem Fast-Food-Restaurant den 12 und 13 Jahre alten Mädchen mit einer Schusswaffe.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Jugendliche mit einer Softairwaffe angetroffen werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07252/50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

20-Jähriger widersetzt sich Polizeibeamten

Karlsruhe (ots) – Ein offensichtlich psychisch verwirrter 20-Jähriger widersetzte sich in der Nacht zum Sonntag 16.10.2022 in der Lange Straße in Ittersbach gegen seine Festnahme. Anwohner informierten die Polizei, wonach eine psychisch auffällige Person gegen 01.30 Uhr offenbar unberechtigt in den Gärten umherspringen soll.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Ettlingen trafen den verwirrten Mann auf einem Dach in etwa 3 Meter Höhe an. Auf Rufe reagierte der 20-Jährige nicht. Bei dem Versuch, sich an der Regenrinne entlang zu hangeln, rutschte er ab und versuchte zu flüchten.

Bei seiner Festnahme wurden eine Polizistin und zwei Polizisten verletzt. Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 20-Jährige räumte ein, Drogen zu sich genommen zu haben. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen den 20-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Betrunken zu Tankstelle gefahren

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend 16.10.2022 befuhr ein 69-jähriger Autofahrer in betrunkenem Zustand ein Tankstellengelände in Philippsburg und stieß dabei gegen ein anderes Fahrzeug. Gegen 18.20 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW an einer Tankstelle in der Söternstraße gerufen.

Vor Ort nahmen die Beamten vom Polizeirevier Philippsburg beim Verursacher deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht mit einem Wert von etwas über 1,4 Promille.

Der 69-Jährige musste die Polizisten deshalb für eine Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie einem Führerscheinentzug rechnen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und es entstand geringer Sachschaden.

Einbruch in Eventlocation

Ubstadt-Weiher (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter brachen, in der Nacht von Freitag auf Samstag 15.10.2022 in eine Eventlocation in der Industriestraße im Ortsteil Zeutern ein. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die alte Fabrikanlage, in welcher am Folgetag eine Hochzeit stattfinden sollte.

In den dortigen Räumen durchsuchten die Täter das Inventar. Es gelang ihnen, einen niedrigen 5-stelligen Betrag an Bargeld zu erbeuten. Die Täter gingen im Anschluss an die Tat flüchtig.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter folgender Telefonnummer in Verbindung setzen: 07253/8026-0.

Einbrecher suchen Kindergärten auf

Ubstadt-Weiher (ots) – Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag 14.10.2022 mehrere Hundert Euro aus 2 Kindergärten in Forst und Ubstadt-Weiher. Um in das Gebäude in der Egerstraße in Forst zu gelangen, hebelten die Täter mehrere Türen auf. In einem Büro durchwühlten die Diebe Schubladen und Schränke und öffneten gewaltsam einen Tresor. Unerkannt verließen die Einbrecher anschließend mit dem Diebesgut den Kindergarten.

Im gleichen Zeitraum verschafften sich Unbekannte in der Pfarrer-Vogel-Straße in Weiher Zutritt zu einem weiteren Kindergarten. Hierbei durchwühlten die Täter die persönlichen Gegenstände der Angestellten und öffneten gewaltsam eine Geldkassette, in der sich Bargeld befand.

Bemerkt wurden die Einbrüche jeweils am frühen Freitagmorgen 14.10.2022 Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche die Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard und der Polizeiposten Ubstadt führen. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel: 07251/7260 mit dem Polizeirevier Bruchsal oder unter der Rufnummer 07253/80360 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierte Autofahrerin bei Rettungsdiensteinsatz festgestellt

Bruchsal (ots) – Beamte des Polizeireviers Bruchsal wurden in der Nacht zum Sonntag 15.10.2022 gegen 01 Uhr zum Einsatz eines Rettungsdienstes in die Friedrichstraße gerufen, nachdem die Ersthelfer bei einer 57-Jährigen Alkoholgeruch und Schäden an deren Pkw festgestellt hatten.

Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,72 Promille. Ihr Führerschein wurde einbehalten und eine Blutprobe erhoben. Der VW Golf der 57-Jährigen wies auf der rechten Fahrzeugseite (etwa auf Höhe zw. 50-70 cm) einen Streifunfallschaden auf. Zudem fehlte das Glas im rechten Außenspiegel.

Die Beamten des Polizeireviers Bruchsal konnten bisher keine Unfallörtlichkeit dazu ausmachen und schließen ein Unfallgeschehen auf der beschrieben mutmaßlichen Fahrtstrecke von Hambrücken über Forst nach Bruchsal nicht aus.

Mögliche Geschädigte einer Unfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 zu melden.