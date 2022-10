Karlsruhe (ots) – Ein 19-Jähriger rumänischer Audi-Fahrer verursachte am Freitag 14.10.2022 gegen 20 Uhr einen Unfall, in der Kaiserallee/Höhe Rathaus-West. Im Anschluss begann er Fahrerflucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung fanden Polizeibeamte das Unfallfahrzeug in der Blücherstraße. Dort fuhr der 19-Jährige unvermittelt auf eine Polizistin zu.

Als sich die Beamten zu Fuß dem Audi näherten, startete der rumänische Staatsbürger das Fahrzeug und fuhr unvermittelt auf die Polizeibeamtin zu, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizistin konnte sich einzig durch einen Sprung auf die Seite vor einem Zusammenstoß mit dem Audi retten.

Der 19-Jährige soll daraufhin mit dem Fahrzeug und im weiteren Verlauf auch zu Fuß geflüchtet sein. Er konnte schließlich in der Körnerstraße durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe West vorläufig festgenommen werden. Ein bei dem Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 1,5 Promille. Ferner konnten bei dem jungen Mann Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt werden.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die Ermittlungen, ob der Mann in der Tatnacht noch weitere Verkehrsunfälle verursacht hat, dauern an. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel: 0721/666-5555.