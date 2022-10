Kaiserslautern – Lehrgeld zahlte die 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg bei der 29:34-Auswärtsniederlage gegen den HB Mülheim-Urmitz.

Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft von TuS-Trainer Sebastian Wächter, nach starkem Beginn und zwischenzeitlicher 9:8-Führung (12.), mit 15:20 im Hintertreffen. Indiskutable fünf Minuten luden die Gastgeber zu einem zwischenzeitlichen 7:0-Lauf ein. Trotz großer Anstrengungen wollte eine nachhaltige Aufholjagd nicht gelingen. Zu oft folgten auf gute Phasen überhastete Aktionen, so dass die Schwarz-Weißen den Rückstand nur auf maximal drei Tore verkürzen konnten. Die Hausherren profitierten von 13 technischen Fehlern auf TuS-Seite, die sie konsequent zu einfachen Toren nutzten. Beim TuS gefielen Rechtsaußen Yannik Kötz, der in der starken Dansenberger Anfangsphase fünf Mal traf und Henry Hofmann, der für den glücklosen Routinier Steffen Kiefer zum Einsatz kam. Der Rückraum-Allrounder war im 1-gegen-1 kaum zu bremsen und traf insgesamt sechs Mal ins Schwarze. Kapitän Niklas Jung steuerte fünf Treffer in seinem zweiten Spiel nach überstandener Schulterverletzung bei.

Trotz guter Ansätze bleibt das Manko des Dansenberger Perspektivteams die hohe Zahl technischer Fehler. Dazu kommt mangelnde Abstimmung in der Defensive, so dass der Gegner viel zu oft unbehelligt zu guten Wurfmöglichkeiten kommt. Viel Arbeit für das junge Team, das aber den Kopf nicht in den Sand stecken darf, aber möglichst schnell aus seinen Fehlern lernen muss.

HB Mülheim-Urmitz

Yannik Stromberg (im Tor), Jan Hommen (4/2), Moritz Eis (6), Marco Lebernegg, Martin Langen (3), Tim Hemmerle (7/2), Alexander Backes (8), Niklas Schwenzer, David Lütkemeier, Jonas Brüggemann (2), Philipp Schwenzer (3), Jona Rietz, Peter Mittmann (1). – Trainer: Hilmar Bjarnason.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Norman Becker und Paul Rutz (im Tor), Max Dettinger (1), Steffen Kiefer (1), Yannik Kötz (5), Philipp Becker (1), Pascal Theuer, Niklas Jung (5/1), Justus Linnenbach (1), Nils Bechtel (2/1), Henry Hofmann (6), Frederik Bohm (3), Ben Kölsch (1), Tobias Kurz (3). – Trainer: Sebastian Wächter.

Schiedsrichter: Anna Teich/Tom Wagner (MSG HF Illtal)

Zuschauer: 120

Siebenmeter: 4/6 : 2/3

Zeitstrafen: 4 : 2

Der Spielfilm: 0:2, 6:5, 8:9, 15:9, 17:14, 20:15 (Halbzeit), 23:20, 27;21, 28:25, 32:26, 34:29