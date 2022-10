Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Sonntag, 16.10.2022 gegen 22:25 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw in der Daimlerstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein anschließender Test ergab einen Wert über 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Grünstadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Grünstadt (ots) – Am Montag, 17.10.2022. gegen 00:15 Uhr wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer in der Daimlerstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum seitens des Heranwachsenden. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

