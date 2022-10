Verkehrsunfall beim Parallelfahren

Am Samstag, den 15.10.2022 ereignete sich gegen 18:40 Uhr in der Leipziger Straße in Höhe der Hausnummer 9 in Fulda ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 82-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda befuhr hierbei mit seinem PKW die Leipziger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr der besagte Fahrzeugführer, aufgrund einer Fahrbahnverengung, mittig der Fahrbahn und kollidierte bei diesem Fahrmanöver mit einem parallel fahrenden 52-jährigen Fahrzeugführer, ebenfalls aus Fulda. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,00EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am 16.10.2022 in Mücke-Bernsfeld, L 3072 / Weitershainer Straße

Am Sonntag, den 16.10.2022, gg. 01:00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer die L 3072 aus Atzenhain kommend in Fahrtrichtung Homberg (Ohm). In der Ortslage von Mücke-Bernsfeld verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug, beschädigte eine Verkehrsinsel und steuerte sein Fahrzeug anschließend über das Gelände der Tankstelle, welche sich im Kreuzungsbereich zur Weitershainer Straße befindet. Auf dem Gelände der Tankstelle beschädigte der Sattelzug eine Zapfsäule und setzte anschließend seine Fahrt über einen angrenzenden Wirtschaftsweg fort. Hier beschädigte er mehrere Zäune und einen Strommasten, bevor der Sattelzug in Höhe eines Autohauses in der Straße „Auf dem Stein“ zum Stillstand kam. Es entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle und der Kreuzungsbereich L 3072/Weitershainer Straße/L3325 wurden durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt und mussten aufwendig durch einen Abschleppdienst und die Straßenmeisterei gereinigt werden. Infolge der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Lkw-Führer ergab einen Wert von 1,95 Promille.

Verkehrsunfallflucht, Bebra

Samstag, 15.10.2022, 05:17 Uhr In der Bismarckstraße in Bebra kam es zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr zu einer leichten Kollision in Höhe der Hausnummer 18. Ein Beteiligter Blieb vor Ort stehen, der andere entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen VW Golf gehandelt haben, Farbe silber. Sachschaden: 2000 Euro

Verkehrsunfallflucht, Bebra

Freitag, 14.10.2022, 20 Uhr bis Samstag, 15.10.2022, 08:15 Uhr Ein vor dem Anwesen Berliner Straße 28 geparkter PKW wurde vermutlich durch einen weiteren PKW beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.Sachschaden: 250.- Euro

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag, den 15.10.2022 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Hofbieber mit seinen VW Golf-Cabriolet die L 3174 aus Richtung Niederbieber kommend in Fahrtrichtung Margretenhaun. Am Ende einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ca. 30 Metern lenkte er sein Fahrzeug zurück auf die Straße und kam hierbei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Mitsubishi Pritschenwagen, besetzt mit drei männlichen Personen (30, 30 und 27 Jahre) aus dem Kreis Fulda, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem VW auf dessen Beifahrerseite. Der Mitsubishi drehte sich hierdurch um 180 Grad und kippte auf die Fahrerseite um. Der VW wurde auf eine angrenzende Wiese geschleudert.

Der Unfallfahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden und kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fulda. Die leichtverletzten Männer aus dem Mitsubishi konnten sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Petersberg Mitte, Steinhaus, Margretenhaun und Haunedorf mit insgesamt 29 Einsatzkräften.

Für die Versorgung der Verletzten kamen 4 Rettungswagen und ein Notarzt an die Unfallstelle.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro.

Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht / 2 Leichtverletzte /1500,- Euro Gesamtsachschaden

Zwei Leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 14.10.2022, gegen 23.20 Uhr. Ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer befuhr mit einem schwarzen Citreon C 2 in Fulda die Schuhmannstraße aus Fahrtrichtung Michael-Henkel-Straße kommend in Fahrtrichtung Gallasiniring. Vermutlich übersah der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer in Höhe der dortigen Baustelle einen mit Warnbaken abgesicherten Sandhaufen und fuhr auf diesen auf, flog offensichtlich ca. 5 m durch die Luft und landete im Anschluss mit der Front des Fahrzeuges auf einem Bauschutthaufen. Ersten Ermittlungen zufolge war der PKW mit vermutlich 4 Insassen besetzt die nach dem Unfallgeschehen alle zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Beide Personen, ein 19-jähriger Mann aus Fulda und ein 22-jähriger Mann, ebenfalls aus Fulda stammend, wurden durch den Verkehrsunfall leichtverletzt. Beide junge Männer erlitten leichte Prellungen und leichtblutige Abschürfwunden. Der PKW Citroen war im Front-/ und Unterbodenbereich stark beschädigt, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

Verkehrsunfall/ 1 leichtverletzte Person / 8000,- Euro Gesamt-Sachschaden

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 14.10.2022, gg. 21.45 Uhr in Fulda in der Künzeller Straße. Ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg befuhr mit seinem PKW, einem BMW 330 E, die Künzeller Straße aus Fahrtrichtung Zentralfriedhof kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts. In der Künzeller Straße, in Höhe der Hausnr. 29, wollte der ortsunkundige 46-Jährige, trotz durchgezogener Linie, urplötzlich auf der Fahrbahn wenden. Die Fahrerin eines dahinterfahrender PKW`s erkannte dies zwar, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Während der 46-Jährige BMW-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Fahrerin, eine 19-jährige Frau aus Künzell, die mit ihrem Ford-Focus unterwegs war, leichtverletzt. Sie begab sich selbständig in medizinische Behandlung. Da durch den Zusammenstoß beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten die jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 46-Jährigen auch noch leichter Atemalkoholgeruch festgestellt. Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Nachtrag zu:

Umgekippter LKW-Anhänger mit Gefahrgut auf der BAB 4, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck

Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wurde gegen 10:25 Uhr durch das Bergungsunternehmen mitgeteilt, dass sich keinerlei gefährliche Güter auf dem Fahrzeug befanden.

Alle eingeleiteten Maßnahmen wurden zurückgefahren. Lediglich durch den Unfall entstandene Schäden an der Bankette mussten durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Hönebach beseitigt werden, damit die Fahrbahn für den Verkehr um 11:00 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Angriff mit Messer

Bad Hersfeld (Lullusfest)

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr kam es auf dem Festgelände zum Streit zwischen zwei 23- und 25-jährigen männlichen Personen. Der 23-jährige schlug unvermittelt auf den 25-jährigen ein. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung zog der 23-jährige dann ein Messer und stach mehrfach auf den anderen Mann ein. Er ließ dann von seinem Kontrahenten ab und versuchte zu flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnte der 23-jährige durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Über die Frage der Vorführung beim Amtsgericht in Bad Hersfeld wird im Laufe des heutigen bzw. morgigen Tages entschieden. Die Verletzungen des 25-jährigen wurden im Klinikum Bad Hersfeld stationär versorgt. Eine konkrete Lebensgefahr bestand nicht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld und der Staatsanwaltschaft Fulda dauern auch weiterhin an.

Umgekippter LKW-Anhänger mit Gefahrgut auf der BAB 4, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck

Gegen 02.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saarland mit seinem Lkw mit Anhänger die BAB 4 aus Dresden kommend in Richtung Kirchheim. Zwischen den oben angegebenen Anschlussstellen, kam der Fahrzeugführer in einer einspurigen Baustelle, mit seinem Lastzug nach rechts von der Fahrbahn ab in die dortige Bankette. Der Fahrer lenkte sofort dagegen, dabei kam er ins Schleudern, und der LKW-Anhänger kippte auf die Seite. Der LKW-Anhänger fand seinen Endstand an der angrenzenden Böschung (außerhalb der Fahrbahn), der Lkw an sich blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Anhänger konnte anschließend vom Lkw abgehängt werden. Der Lkw wurde durch den Fahrzeugführer in den abgebakten Bereich im Baustellenbereich gefahren, so dass der fließende Verkehr an der Unfallstelle vorbeifahren konnte. Laut Angaben des Fahrzeugführers und den Ladepapieren, hatte der Lastzug Lithium-Ionen-Batterien und Nickelsulfat -6-Hydrat geladen. Bei dem Nickelsulfat handelt es sich um einen umweltgefährdenden Stoff, der bei Austritt besonders gefährlich für die Haut, Augen und Atemwege ist. Aufgrund der Tatsache, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei dem Verkehrsunfall Nickelsulfat freigesetzt wurde, wurde die Feuerwehr (Gefahrguttrupp) alarmiert.

Die Feuerwehr konnte im ersten Angriff, kein Austritt von Gefahrgut / Nickelsulfat feststellen, so dass der umgekippte Anhänger durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden kann. Sollte beim Bergen / Umladung des Anhängers festgestellt werden, dass doch Gefahrgut ausgetreten ist, wird die Feuerwehr erneut alarmiert. Zwecks Bergung / Umladung muss die Vollsperrung auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, bestehen bleiben. Die Vollsperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Die Autobahnmeisterei Hönebach leitet den Verkehr an der AS Bad Hersfeld ab.

Bei dem Verkehrsunfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Neuenstein

Am 14.10.2022, um 18:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B324. In Höhe eines Hotels befuhren ein 45-jähriger Mann aus Wetter (Ruhr) und ein 85-jähriger Mann aus Neuenstein von Obergeis kommend in Richtung Mühlbach. Der Neuensteiner beabsichtigte auf den Parkplatz des Hotels zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der Beteiligten. Der 45-jährige Mann aus Wetter wurde dabei leicht verletzt. Einer der beteiligten Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5000,- EUR.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Petersberg

Fulda

Am Freitag, dem 14.10. gegen 07.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Bad Hersfelderin mit ihrem Golf die Petersberger Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Straße „Am Ziegelberg“ abzubiegen. Auf Grund des hohen Fahrzeugaufkommens musste sie im Kreuzungsbereich anhalten. Ein ihr entgegenkommender jugendlicher Fahrradfahrer wollte den Kreuzungsbereich auf dem Radfahrstreifen überqueren. Beim Abbiegen übersah die PKW-Fahrerin den Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 17 – jährige Fuldaer wurde hierbei auf die Windschutzscheibe geschleudert und leicht verletzt. Dieser musste sich zur Behandlung ins Klinikum nach Fulda begeben. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Unfall mit Vollsperrung in Baustellenbereich

Bad Hersfeld BAB 4

Aktuell gibt es eine Vollsperrung zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck im Bereich einer Baustelle. Dort löste sich gg. 03:00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache der Hänger eines Gliederzugs bzw. kippte in eine Böschung. Hierdurch ist die BAB 4 in Fahrtrichtung West derzeit völlig blockiert. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Hersfeld abgeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.