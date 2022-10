Neustadt: Verkaufsstart Adventskalender 2022 des Rotary Clubs Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr gibt es wieder den beliebten Rotary Adventskalender. Er erscheint zum fünfzehnten Mal und wurde diesmal gestaltet von der Neustadter Künstlerin Heidrun Oeschger. Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht diesmal an den Verein Tafel Neustadt-Haßloch e.V.

Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder: den Adventskalender 2022 des Rotary Club Neustadt an der Weinstraße. Der Kalender wird herausgegeben vom Rotary-Hilfe e.V. Neustadt an der Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Willkomm Gemeinschaft e.V. Neustadt an der Weinstraße und erscheint in limitierter Auflage.

Jeder Kalender trägt auf der Rückseite eine Nummer, die gleichzeitig die Losnummer ist. Für die Auslosung stellen Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende kostenlos Preise zur Verfügung. Die künstlerische Gestaltung des Kalenders erfolgt ebenfalls ohne Honorar. Ein Kalender kostet 5,- €. Die Preise werden direkt bei den Preisgebern abgeholt.

Der Verkauf startet in diesem Jahr in der Neustadter Fußgängerzone am Samstag, 22.10.2022, von 10 bis 14 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe des Kriegerdenkmals.

Die grafische Gestaltung von Titelbild und sämtlichen Motiven dieser 15. Auflage des Adventskalenders kommen in diesem Jahr von der Neustadter Künstlerin Heidrun Oeschger, die 2013 schon einmal den traditionellen Adventskalender gestaltet hatte. Sie wird zu diesem Termin anwesend sein und signiert gerne persönlich den oder die erworbenen Kalender.

Jeder Kalender hilft: Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht in diesem Jahr an den Verein Tafel Neustadt-Haßloch e.V.

Die Tafel wurde 2002 in Neustadt gegründet und ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Tafel e.V. Seit 2009 befindet sich der Tafelladen in der Gartenstraße 19. Gleichzeitig wurde das Verteilgebiet auf Haßloch ausgedehnt. 2019 erfolgte die Namensänderung des Vereins in „Tafel Neustadt-Haßloch“. Insgesamt kümmern sich ca. 80 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Organisation und die Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben. Ziel der Tafel ist es, dass bedürftige Familien mit Kindern in Neu­stadt, Haßloch und Umgebung genügend Obst und Gemüse bekommen, um sich gesund und abwechslungsreich ernähren zu können. Derzeit steht die Tafel vor dem Problem, dass die Zahl der bedürftigen Personen auch durch die ankommenden Flüchtenden aus der Ukraine stetig steigt und andererseits die Menge der von Lebensmittelmärkten gespendeten Lebensmittel rückläufig ist. Zum einen aufgrund der geringeren Verfügbarkeit z.B. von Mehl und Öl, zum anderen aufgrund der knapperen Mengenkalkulation in den Supermärkten. Die Hilfe durch den Rotary Club Neustadt soll zur Bewältigung dieses Problems beitragen.

Der Neustadter Adventskalender erscheint 2022 bereits zum fünfzehnten Mal. Seit 2008 konnten durch den Verkauf der Kalender bereits gut 175.000 Euro an bedürftige Menschen der Region weitergegeben werden.