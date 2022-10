Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Unaufmerksamkeit führt zu Diebstahl aus PKW

Haßloch (ots) – Am Abend des 14.10.2022 stellte eine 23-jährige Frau ihren PKW in dem Iggelheimer Weg in 67454 Haßloch ab. Hierbei wurde vermutlich die Beifahrertür des PKWs nicht ordnungsgemäß geschlossen. Als die junge Frau am Morgen des Folgetages an ihren PKW zurückkehrte, bemerkte diese, dass aus dem Handschuhfach ihres Fahrzeuges durch bisher unbekannten Täter ihre Geldbörse entwendet wurde. Hierin befanden sich unter anderem diverse Karten und Dokumente. Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):