Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person (siehe Foto)

Zeiskam (ots) – Ein 42-Jähriger wurde nach einer Kollision mit einem Baum in seinem Transporter eingeklemmt und schwer verletzt. Der rumänische Fahrer befuhr am Sonntagmorgen 16.10.2022 gegen 08.14 Uhr die B272 Fahrtrichtung Landau. Zwischen den beiden Abfahrten der B 272 nach Zeiskam kam der Transporterfahrer auf regennasser Fahrbahn aus bis dato ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Hierbei wurde er im Fahrerhaus des Transporters eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Gesichts- und Schädelverletzungen.

Durch einen Rettungshubschrauber wurde der verletzte Fahrer in die BGU Ludwigshafen geflogen. Die B 272 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt bleiben. Die Straßenmeisterei Landau richtete eine Umleitung ein.

“Mon Chéri” werden Autofahrerin zum Verhängnis

Germersheim (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Freitag 14.10.2022 gegen 12.42 Uhr in der Schlachthofstraße eine 49-jährige Germersheimerin mit ihrem Pkw durch ihre auffällige Fahrweise auf. Auf Anhaltezeichen “STOP-POLIZEI” mit Blaulicht reagierte sie zunächst nicht.

Bei der späteren Verkehrskontrolle wirkte die Frau ziemlich schläfrig und konnte sich teilweise nur lallend artikulieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Die Frau führte diesen Wert auf den Konsum einer Packung “Mon Chéri” zurück.

Betrug durch angeblichen Holzverkauf

Germersheim (ots) – Ein 39-jähriger Südpfälzer wurde Opfer eines Warenbetrugs im Internet Der Südpfälzer arrangierte über eine Internetplattform im Laufe der Woche den Ankauf von preisgünstigem Brennholz. Der Verkäufer bot in seiner Annonce an das Brennholz anzuliefern.

Der Südpfälzer überwies dem vermeintlichen Verkäufer den ausgemachten Verkaufspreis. Das Brennholz wurde nicht zum vereinbarten Zeitpunkt angeliefert.

Sattelzug kippt um

Wörth (ots) – Am Samstag 15.10.2022 gegen 06:20 Uhr befuhr ein italienischer Sattelzugfahrer die B 9 von Germersheim in Richtung BAB 65. Am Zubringer zur BAB 65 verlor der Lkw-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte auf der Fahrbahn um und blockierte diese damit komplett.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, wurde jedoch vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An seinem mit 12 Tonnen Papierrollen beladenen Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Die Zufahrt von der B 9 auf die BAB 65 ist wegen Bergungsarbeiten noch vermutlich den gesamten Vormittag in Richtung Karlsruhe gesperrt.

Neben Polizei befanden sich noch die Freiwillige Feuerwehr Wörth, Notarzt, Rettungssanitäter und die Straßenmeisterei Kandel im Einsatz.