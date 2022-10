Betrunkener Fußgänger nötigt Autofahrerin

Dudenhofen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 16.10.2022 gegen Mitternacht, befuhr eine 22-jährige Frau die Harthauser Straße in Richtung Dudenhofen, als sie am rechten Fahrbahnrand einen Mann laufen sah. Nachdem sie sich mit ihrem PKW näherte, schritt dieser unvermittelt auf die Fahrbahn und nötigte so die junge Frau anzuhalten.

Daraufhin entfernte sich der Fußgänger in Richtung der Landauer Straße, wo er schließlich von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der 28-jährige Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille aufwies.

Nachdem seine Identität festgestellt werden konnte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt und da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Einbruch in Fitnessstudio

Dudenhofen (ots) – In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe in die Innenräume eines Fitnessstudios in Dudenhofen.

Hier wurden mehrere Schränke durchwühlt und infolge dessen konnte ein Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Nach Unfall Fahrzeug stehen gelassen

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 16.10.2022 gegen 02:50 Uhr fuhr eine 50-jährige Frankenthalerin mit ihrem Ford die Schifferstadter Straße in Richtung B9. Auf ihrem Weg Richtung B9 überfuhr sie jedoch den Kreisverkehr mittig. Dadurch beschädigte sie ihren PKW, sodass sie nicht mehr weiterfahren konnte, die Rasenfläche sowie den Bordstein des Kreisverkehrs. Den PKW ließ sie vor Ort stehen, benachrichtigte einen Abschleppdienst und lief zu ihrem Lebensgefährten.

Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wurde sie von der Polizei kontrolliert. Dabei fiel auf, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen, die den Unfall, oder das Verhalten danach beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail, pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.