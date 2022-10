Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Samstag 15.10.2022 gegen 00:30 Uhr, ein 31-jähriger Pkw-Führer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise im Europaring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest des Fahrers ergab 0,93 Promille. Außerdem wurden bei einer Durchsuchung seines Pkw Marihuana aufgefunden. Dem 31-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das BtMG eingeleitet.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe/Geldbuße verhängt werden.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw Opel Corsa in der Zeit von Mittwoch 12.10.2022 um 17 Uhr bis Donnerstag 13.10.2022 um 05.00 Uhr, in der Dürkheimer Straße/Höhe Hausnummer 56 ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Frontstoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.