Versuchte Flucht vor Verkehrskontrolle

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 15.10.2022 um 02:15 Uhr sollte, durch eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt, in der Speyerer Straße in Mutterstadt ein Kleinkraftrad, welches mit 2 Personen besetzt war, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Als der Fahrer dies bemerkte, versuchte er mit dem Kleinkraftrad vor der Polizei zu flüchten, konnte jedoch in der Ludwigshafener Straße eingeholt und kontrolliert werden. Da der 33-jährige Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auch einen gültigen Führerschein besitzt der junge Mann nicht, weshalb nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wurden.

Einbruch in Schule

Speyer (ots) – In der Nacht zu Sonntag 16.10.2022 hebelten unbekannte Täter den Eingang einer Bildungseinrichtung in der Butenschönstraße auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurde eine Vielzahl an Räumen durchwühlt und zudem Inventar zerstört.

Inwiefern Wertgegenstände entwendet wurden ist bislang unklar, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit diesem Ereignis festgestellt oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter der 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots) – In der Nacht zu Samstag 15.10.2022 um 01.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem PKW die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße, als er plötzlich zu weit nach rechts an die dortige Fahrbahnseite geriet. Hier kollidierte er mit 2 ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen und kam schließlich auf der Fahrbahnmitte zum Stehen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden, was sich bei einem Atemalkoholtest bestätigte. Dieser wies einen Wert von 1,34 Promille auf. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Sowohl der PKW des Unfallverursachers, als auch eines der geparkten Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Speyer (ots) – Am frühen Samstag 15.10.2022 gegen 02:50 Uhr fiel einer Streife in der Fußgängerzone ein Radfahrer auf, welcher ohne Licht fuhr und Schlangenlinien fahrend die gesamte Fahrbahnbreite der Maximilianstraße ausnutzte.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten bei dem 18-jährigen Radfahrer neben einer verwaschenen Aussprache und einer unsicheren Standweise, zudem deutlichen Alkoholgeruch.

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,1 Promille, weshalb dem jungen Mann in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Er muss sich nun aufgrund der deutlichen Ausfallerscheinungen in Kombination mit der Alkoholkonzentration wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 11.25 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem PKW in den Kreisverkehr in der Lindenstraße ein und übersah hierbei einen 77-jährigen Radfahrer, welcher sich bereits in dem besagten Kreisverkehr befand.

Der Radfahrer wurde hierbei von dem PKW am Hinterrad touchiert, wodurch dieser zu Fall kam und sich an der Nase verletzte. Der Mann wurde vorsorglich zur medizinischen Vorsorge in ein Krankenhaus verbracht.