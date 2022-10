Landau: Die Polizei-News

WhatsApp-Betrug durch angeblichen Sohn

Landau (ots) – Angeblich ein neues Handy sowie einen neuen Laptop gekauft hatte sich ein vermeintlicher Sohn und deshalb seine Eltern zur Überweisung von 1500EUR aufgefordert. Dies sei dringend notwendig, um die Portierung der Rufnummer zu ermöglichen. Die Eltern überwiesen das Geld auf ein Konto. Den echten Sohn kontaktierten sie leider erst danach. Er wies sie direkt darauf hin, dass es sich um einen Betrug handeln dürfte.

Die Polizei mahnt Sie in dieser Hinsicht zur Vorsicht an! Die Täter lassen ihre Anfragen oftmals mittels sogenanntem Call-ID-Spoofing unter fingierten Telefonnummern erscheinen. Diese entsprechen dann oft den Nummern der Angehörigen der Opfer. Ein Rückruf bei der Polizei oder auch bei den Angehörigen, welche angeblich anfragen kann hier den Schadenseintritt verhindern.

Auf E-Scooter im Rausch

Landau (ots) – Um 00:15 Uhr wurde durch Landauer Polizisten ein 39-Jähriger auf seinem E-Scooter in der Industriestraße kontrolliert. Hierbei konnte eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem wurde im Rucksack des Mannes ein Joint aufgefunden. Den Mann erwarten Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr.

Betrunken Unfall verursacht

Landau (ots) – Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitag 14.10.2022 gegen 23:30 Uhr, mit seinem Pkw die L509 in Fahrtrichtung Landau, als er im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme konnte zudem durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses

Landau (ots) In der Nacht zum 14.10.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Raimund-Huber-Straße in Landau. Hier versuchten sie sich dann gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen zu verschaffen, was ihnen jedoch misslang.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341-2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.