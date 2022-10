Reliquien in Katholischer Kirche beschädigt

Klingenmünster (ots) – Am Freitag 14.10.22 kam es zwischen 10:30-18 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der katholischen Kirche in Klingenmünster. Bislang unbekannte Täter zerstörten hierbei zwei Kirchenreliquien. Zudem wurden mehrere Kerzenständer und die Weihwasserschale umgestellt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Größere Schlägerei auf Weinfest

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 16.10.2022 soll es laut Zeugenaussagen zu einer größeren Schlägerei auf dem Weinfest gekommen sein. Hierbei wurde ein 41-jähriger Waldbronner leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Von den Aggressoren fehlt bislang jede Spur. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um eine 7-8-köpfige Personengruppe gehandelt haben soll. Hinweise zu dem/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht durch Lkw

Steinfeld (ots) – Am Freitag 14.10.22 gegen 13:25 Uhr, wurde in der Wasgaustraße ein geparkter Pkw beschädigt. Der Führer eines noch bislang unbekannten Lkws streifte den linken Außenspiegel des dort geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Pkw zerkratzt

Barbelroth (ots) – Bereits in der Nacht vom 30.09.2022 auf den 01.10.2022 wurde der Lack am Pkw des 57-Jährigen aus Barbelroth zerkratzt. Zwei Wochen später wurde nun auch im Verlauf der vergangenen Nacht der Lack am Pkw seines 26-jährigen Sohnes beschädigt. In beiden Fällen entstand Sachschaden von circa 300-500 EUR.

Bislang liegen der hiesigen Polizeidienststelle keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht auf Parkplatz

Dörrenbach (ots) – Durch den Fahrer eines Pkw mit Anhänger wurde am Samstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr eine Verkehrsunfallflucht begangen. Der geschädigte 48-jährige Dörrenbacher hatte seinen Pkw auf einem Parkplatz im Heideweg abgestellt.

Ein Nachbar konnte sehen, dass ein Pkw beim mehrmaligen Rangieren mit dem Anhänger an den Pkw des Geschädigten stieß. Dem Geschädigten entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Hohe Beanstandungsquote bei der Fahrzeugbeleuchtung

A65 (ots) – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben führten am Freitagvormittag (14.10.22) schwerpunktmäßig auf der A65 Verkehrskontrollen im Hinblick auf ablenkende Faktoren und einen ordnungsgemäßen Fahrzeugzustand durch. Neben einem Handyverstoß und zwei Missachtungen der Gurtpflicht ergab sich bei der Fahrzeugbeleuchtung eine hohe Beanstandungsquote.

Die verantwortlichen Fahrzeugführer müssen hierbei mit kostenpflichtigen Verwarnungen rechnen und innerhalb einer angemessenen Frist die Mängelbeseitigung nachweisen.

Insbesondere in der beginnenden dunklen Jahreszeit ist verstärkt mit widrigen Wetterbedingungen und verschlechterten Sichtverhältnissen zu rechnen. Die Polizei rät daher, einen verkehrssicheren Zustand des eigenen Fahrzeugs durch regelmäßige Überprüfungen sicherzustellen und sich hierfür gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen.