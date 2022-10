Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Mainz-Bingen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf B41

Bingen (ots) – Am Samstag 15.10.2022, gegen 12:20 Uhr, befuhr der 63-Jährige Bad Kreuznacher mit seinem Audi Cabriolet die B41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung A61, als ihn eine volle Coladose am Kopf traf. Auf Höhe der Ippesheimer Gleisüberführung, näherte sich aus dem rückwärtigen Verkehr mit überhöhter Geschwindigkeit ein weißer Kastenwagen und fuhr über eine längere Distanz sehr dicht auf den vorausfahrenden Audi auf.

Hierbei betätigte er mehrfach das Signalhorn. Im Anschluss wechselte das Fahrzeug auf die linke Spur und fuhr dort auf gleicher Höhe zu dem Audi. Aus dem Fenster der Beifahrerseite des Kastenwagens, wurde dann eine noch gefüllte Dose durch die geöffnete Scheibe des Audi geworfen und traf den Fahrzeugführer an seinem Kopf.

Anschließend fuhr das Fahrzeug auf die A61 in Richtung Koblenz. Hinweise zum Vorfall bitte an unten aufgeführte Dienststelle melden.

Diebstahl von Elektroschrott aus Wertstoffhof

Bingen (ots) – In der Nacht von Freitag 14.10.2022 auf Samstag 15.10.2022 kam es erneut zu einem versuchten Diebstahl aus dem Binger Wertstoffhof. Hierbei wurde ein 38-jähriger Mann auf dem Gelände angetroffen, der in seinem Rucksack mehrere elektronische Gegenstände zum Abtransport deponiert hatte.

Bei den Geräten handelt es sich zwar um sogenannten Elektroschrott, jedoch beinhalten selbst diese Altgeräte bei sachgemäßem Recycling einen gewissen Wert für die Abfallwirtschaftsbetriebe.

Verbotenes Schießen mit Schreckschusswaffen

Bingen (ots) – Am Samstag 15.10.2022, kam es erneut zu “Schüssen” aus einem fahrendes Fahrzeug im Bereich des Bingen Kempter Gewerbegebiet. Hier wurde offensichtlich in einer Eventhalle eine Hochzeit abgehalten, bei der Gäste mit Schreckschusswaffen schossen.

Hierbei bleibt anzumerken, dass das Führen und Nutzen auch erlaubnisfreier Waffen in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit bis hin zur Straftat begründen kann und idR verboten ist.

Einbruch in Grillhütte der Bingerbrücker Jugendherberge

Bingen (ots) – Am Abend des Samstag 15.10.2022 verschafften sich mehrere Jugendliche Zutritt zu der Grillhütte der Bingerbrücker Jugendherberge.

Dort wurde unerlaubt Feuer entfacht, die Jugendlicher flüchteten, nachdem sie feststellten, dass sie beobachtet wurden. Mehrere Jugendliche konnten beschrieben werden, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.