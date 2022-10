Mit Teleskopschlagstock mehrfach zugeschlagen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(lo) – Am Samstag 15.10.2022 bat ein 20-Jähriger eine Personengruppe um die Abgabe eines Pizzastücks, welcher die Gruppe nachkam. Anschließend schlug der 20-Jährige einen 21-Jährigen aus der Gruppe mit der flachen Hand ins Gesicht und schlug einen 23-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock zu Boden.

Gegen 03 Uhr kam es in der Elisabethenstraße zu dieser tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach der 20-Jährige Angreifer den 23-Jährigen nieder geschlagen hatte, lief er torkeln und schwankend direkt den alarmierten Polizeikräften in die Arme. Die Polizisten fanden bei dem 20-Jährigen den Teleskopschlagstock und nahmen Mann fest.

Die beiden Geschädigten wurden durch einen Rettungswagen erstversorgt und in nahe liegende Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Atemalkohol von 2,17 Promille beim Beschuldigten gemessen. Er wurde nach Beendigung der Maßnahmen entlassen und muss sich wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Streit unter Taxifahrern endet mit Pfeffersprayeinsatz

Frankfurt (ots) – Am Samstagmorgen (15. Oktober 2022) griff in der Paradiesgasse Ecke Kleine Rittergasse ein unbekannter Taxifahrer einen weiteren Taxifahrer mit einem Pfefferspray an und entfernte sich vom Ereignisort.

Gegen 04:15 Uhr parkte der 38-jährige Geschädigte sein Taxi außerhalb der vorgesehenen Taxistände. Dieser Umstand fuchste den unbekannten Taxifahrer so sehr, dass er den 38-Jährigen zur Parksituation ansprach. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beiden, zückte der Täter ein Pfefferspray hervor und attackierte den 38-Jährigen damit.

Im Anschluss sei der beschuldigte Taxifahrer in unbekannte Richtung samt seinem Taxi geflohen. Aufgrund der Augenreizung konnte der Geschädigte das Kennzeichen nicht sehen. Die Ermittlungen dauern an.

Straßenraub

Frankfurt-Höchst (ots)-(lo) – In der Nacht zum Samstag 15.10.2022 ereignete sich in der Adelonstraße ein Straßenraub, bei dem 5 Täter zw.19-22 Jahren, zwei Männer ausraubten. Gegen 02:50 Uhr meldete die Notaufnahme des Klinikums Frankfurt-Höchst bei dem zuständigen Polizeirevier, das 2 Geschädigte (22 und 24 Jahre) vorstellig geworden sind, die mutmaßlich durch Pfefferspray, Schläge und Tritte verletzt wurden.

Die beiden Geschädigten schilderten der eingesetzten Streife, dass sie kurz zuvor auf dem Vorplatz des Höchster Bahnhofes durch 5 junge Männer ausgeraubt wurden. Die Täter setzten Schläge, Tritte und Pfefferspray gegen die beiden Geschädigten ein, um in den Besitz einer braunen Lederjacke und Bargeld im mittleren 3-stelligen Bereich zu gelangen.

Nach einer detaillierten Personenbeschreibung konnten die 5 Heranwachsenden im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei den Straßenräubern sowohl die Lederjacke als auch das Bargeld. Im Anschluss wurden die Beschuldigten entlassen. Sie müssen sich wegen des Verdachtes des Raubes verantworten.

Hakenkreuz und SS-Runen

Frankfurt-Niederrad (ots)-(lo) – Am Samstagmittag 15.10.2022 konnten durch mehrere Personen in der Bruchfeldstraße vor dem dortigen Supermarkt ein Mann beobachtet werden, welcher augenscheinlich im Besitz einer Schusswaffe sei und diese offen präsentieren würde.

Gegen 15:30 Uhr fiel einer 36-jährigen Frankfurterin im Außenbereich eines Supermarktes ein Mann auf, der augenscheinlich eine Schusswaffe mit sich führe und auf seinem Handrücken verfassungswidrige Symbole tätowiert habe.

Im Nahbereich konnten die eingesetzten Kräfte anhand der zuvor erhaltenen Personenbeschreibung einen 53-jährigen Mann feststellen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten eine Gaspistole und mehrere Gegenstände, welche mit Hakenkreuzen und weiteren verfassungswidrigen Zeichen versehen waren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den 53-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen ermittelt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen