Verkehrsunfall mit unklarem Hergang

Worms (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 23:58 Uhr, kam es in der Renzstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall bei dem ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug beschädigt wurde.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten Personen am Fahrzeug angetroffen werden. Da die Fahrereigenschaft jedoch nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnte, werden mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Trunkenheitsfahrt/Verstoß gg. BtmG

Alzey (ots) – In der heutigen Nacht fiel einer Polizeistreife gegen 01:25 Uhr im Stadtgebiet Alzey ein Fahrzeug auf, welches im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen dieser stellten die eingesetzten Beamten bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,41 Promille. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Des Weiteren konnte bei dessen 18-jährigen Beifahrer deutlicher Geruch von Cannabis wahrgenommen werden. Eine anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden einer geringen Menge von Betäubungsmittel. Sowohl dem Fahrzeugführer als auch dem Beifahrer droht nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.