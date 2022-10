Hoher Sachschaden und 4 Verletzte nach Kollision zweier PKW

Mannheim (ots) – In der Nacht zum Samstag kam es im Kreuzungsbereich der Augustaanlage/Ecke Otto-Beck-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Kurz vor 01.30 Uhr missachtet ein 51-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines Pkw Peugeot im genannten Kreuzungsbereich.

Durch die Kollision wurden insgesamt 4 Personen, darunter auch der 51-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Die Verletzten wurden per Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik transportiert.

Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. /DL

Pkw überschlägt sich

Mannheim (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer die B38a in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau und wollte die Ausfahrt in Richtung B36/Ludwigshafener Straße abfahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer im Kurvenbereich der Abfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er prallte gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. /EF